İnternetten Alışveriş Yapmayı Sevenler İçin En İyi Online Alışveriş Uygulamaları

Günümüzde artık fiziksel olarak dışarı çıkıp, mağaza mağaza dolaşıp bir şeyler satın alan kaldı mı bilmiyoruz. İnternetten alışveriş yapmanın bu kadar kolay ve zahmetsiz olduğu şu günlerde biz de sizler için en iyi online alışveriş uygulamalarından bir liste oluşturduk. Telefonunuzda bu uygulamaları bulundurun ve dilediğiniz zaman alışveriş yapın.

En İyi Online Alışveriş Uygulamaları Listesi

Getir

Letgo

Amazon

n11.com

Trendyol

Aliexpress

ÇiçekSepeti

Hepsiburada

Sahibinden.com

Getir

2015 yılında kurulmasına rağmen 2020’den sonra hızla büyümeye başlayan Getir, yemek siparişi ve mutfak alışverişleri için mükemmel bir uygulama. Sadece yiyecek içecek değil, ev içinde kullanılabilecek eşyalar da satan Getir online alışveriş seven herkesin telefonunda bulunmalı.

Letgo

2015 senesinde kurulan bir diğer şirket ise Letgo. İkinci el eşya satış platformu gelince akıllara gelen ilk uygulamalardan biri olan Letgo’da bulamayacağınız pek çok şey mevcut olabilir. Özellikle uygun fiyata ikinci el bir ürün satın almak istiyorsanız Letgo’ya girip sürekli gezinmelisiniz. İnsanların evinde tutmak istemediği ikinci el eşyaları oldukça uygun fiyata satın alabilirsiniz.

Amazon

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan amazon devrimsel kargo hızı ile pek çok üründe ertesi gün teslimat sözü veriyor. Aşırı hızlı ve güvenilir kargoculuğun dünya üzerindeki en büyük temsilcisi olan Amazon’dan alışveriş yapmak çok büyük bir keyif. Belki de telefonunuzda bulundurmak isteyebileceğiniz tek online alışveriş uygulaması Amazon olabilir.

n11.com

2013'te Doğuş Planet tarafından kurulan ve bir dönem pek çoğumuzun alışveriş yaptığı bu site 2023 yılında Getir tarafından satın alındı. Getir tarafından satın alındıktan sonra logosu ve renkleri değişti.

Trendyol

Türkiye’nin en büyük online alışveriş sitesi olan Trendyol 2010 yılında kuruldu. Türkiye'nin ilk decacorn (10 milyar dolarlık manasına gelen kelime) şirketi olan trendyol ilk başta sadece kadın giyimine odaklanan bir siteydi. Şimdilerde ise aklınıza gelebilecek her şeyin satıldığı Trendyol büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

Aliexpress

Alibaba Group'un online alışveriş uygulaması olan Aliexpress özellikle Türkiye’de bulunmayan ürünleri satın almak için ideal bir sitedir. Doğu menşeili ürünleri satın almak istiyorsanız ilk bakmanız gereken yer Aliexpress’tir diyebiliriz. Genellikle de uygun fiyatlı ürünler sundukları için Türkiye’den de talep epey fazladır.

ÇiçekSepeti

Adından da anlaşılacağı üzere çiçek ve hediyelik eşya satın almak için tasarlanmış bir site olan ÇiçekSepeti pek çok farklı tarzda ürüne de sahip. Birine hediye yollamak istiyorsanız ÇiçekSepeti’ne muhakkak bir göz atın. Her bütçeye uygun çiçekler ve hediyeler ÇiçekSepeti’nde sizleri bekliyor.

Hepsiburada

Türkiye’nin en eski online alışveriş sitelerinden biri olan Hepsiburada 2000 yılından beri hizmet veriyor. Adının hakkını veren, her çeşit ürünün bulunduğu Hepsiburada’da gerçekten yok yok. Aradınız bir şeyi Hepsiburada’da bulamamanız epey zor.

Sahibinden.com

Kiralık ve satılık konut başta olmak üzere otomobil ve motosiklet satışında akıllara gelen ilk site olan Sahibinden.com 2000 yılından beri hizmet veriyor. Halk arasında “sarı site” olarak da bilinen Sahibinden.com’da pek çok ürünün satışı mevcuttur. Siz de bu site üzerinden satış yapabilirsiniz.

En iyi online alışveriş uygulamalarını listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz online alışverişi mi tercih ediyorsunu yoksa fiziksel olarak mağazaya mı gidiyorsunuz? Listemizdeki favori online alışveriş uygulamanız hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.