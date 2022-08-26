Günümüzde internetten alışveriş hemen hemen hepimizin bir kere de olsa gerçekleştirdiği, beğendiği ürünü veya hizmeti bu yolla temin ettiği bir yöntem. Peki, yaptığımız bu alışverişlerin güvenliğinden ne derece eminiz? İnternetten güvenli alışveriş nasıl yapılır?

Bu yazımızda internette güvenli alışveriş için gerekli ipuçlarını paylaşacağız. Hem ürün çeşitlerinin daha fazla olması hem daha düşük maliyetler hem de satın aldığımız ürünün ayağımıza kadar teslim edilmesi bizi cezbetmekte.

Birçok marka da daha düşük maliyetler nedeniyle bu sistemi tercih etmekte. Daha düşük personel maliyetleri, elektrik gibi çoğu mağaza masrafının olmaması, depolama maliyetlerinin daha düşük olması kullanıcılara daha düşük fiyat verilmesini sağlayabilmekte.

Bu ve benzeri sebeplerden ötürü günümüzde internetten alışveriş çok yaygın bir hale gelmiş durumda. Her yaygın kullanılan sistemde olduğu gibi bu yoğunluk kötü amaçlı çevrelerin de dikkatini çekebilmekte.

İnternet üzerinden yapılan hırsızlıklar ve kredi kartı bilgileri gibi kişisel bilgilerin çalınması beraberinde şu sorunun ortaya çıkmasına neden oluyor: Çevrim içi ortamda alışveriş yapmak güvenli midir? Bizim yorumumuza göre bu güvenlik biraz da bize bağlı.

İnternet üzerindeki alışverişler bir çift taraflı bilgi alışverişi oldukları için alışveriş yaptığımız site ne kadar güvenli olsa da bizim kullandığımız bilgisayarda güvenlik önlemlerine dikkat etmiyorsak kredi kartı bilgilerimizin çalınması ihtimali mevcuttur. Peki, hangi önlemler bizim alışverişlerimizi daha güvenli kılar? Dilerseniz bu sorumuzun yanıtlarına bir göz atalım.

İnternetten Güvenli Alışveriş Yapma İpuçları Neler?

Web sitesinin güvenilir olduğundan emin olun.

Gerçek olamayacak kadar iyi olan tekliflerden kaçının.

Hesap oluştururken güçlü şifre belirleyin.

Bilgisayarınızda virüs olmadığından emin olun.

Herkese açık Wi-Fi ağında alışveriş yapmayın.

Web Sitesinin Güvenilir Olduğundan Emin Olun

Günümüzde pek çok sahte e-ticaret sitesi bulunuyor. Bu sahte siteler, tüketicileri dolandırmak amacıyla oluşturulmuştur. Dolayısıyla alışveriş yapmadan önce ilk olarak internet sitesinin güvenilir olduğundan emin olmanız gerekiyor.

Web sitesinin güvenilir olduğunu anlayabilmenin birden fazla yolu bulunuyor. İlk olarak siteyi internette araştırın ve diğer kişilerin söz konusu site hakkında neler söylediklerini inceleyin. Sitenin yanı sıra satıcıyı da araştırın. Ayrıca sitede SSL sertifikası olduğundan emin olun. Bunu adres çubuğundaki kilit simgesinden anlayabilirsiniz.

Kilit simgesinin üzerine tıkladığınızda "Bağlantı güvenli" ifadesi yer alacaktır. Eğer SSL sertifikası yoksa bağlantı güvenli değil ifadesi ile karşılaşabilirsiniz. Ayrıca internet sitesinin başında "Https" ifadesi yer almalıdır.

Gerçek Olamayacak Kadar İyi Olan Tekliflerden Kaçının

Gerçek olmayacak kadar iyi fırsatlar, dolandırma amacı ile oluşturulmuş olabilir. Örneğin iPhone 13'ün 128 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 22 bin 499 TL fiyat etiketine sahip. Bu telefonu 2 bin TL'ye alabilmeniz mümkün değildir. Eğer sosyal medyada veya e-ticaret sitelerinde böyle bir teklif görürseniz bunun gerçek olma ihtimali sıfırdır.

Hesap Oluştururken Güçlü Şifre Belirleyin

Çoğu e-ticaret sitesinden alışveriş yapabilmek için hesap oluşturmak gerekiyor. Hesap oluştururken güçlü şifre belirlemeniz oldukça büyük bir öneme sahip çünkü zayıf parolalar, hesabın çalınma ihtimalini arttırır.

Bilgisayarınızda Virüs Olmadığından Emin Olun

Bazı kötü amaçlı yazılımlar klavyede basılan her tuşu bilgisayar korsanına gönderir. Bu, çevrim içi ortamda yapılan alışverişin güvenliğini önemli ölçüde riske atar. Dolayısıyla alışveriş yapmadan önce ücretsiz antivirüs programları kullanın. Bu programlar, sistemde virüs olup olmadığını tespit edebilir.

Herkese Açık Wi-Fi Ağında Alışveriş Yapmayın

Çevrim içi ortamda güvenli bir alışveriş için herkese açık Wi-Fi ağını kullanmamanız gerekiyor çünkü herkesin bağlanabildiği kablosuz internet ağları güvenli değildir.