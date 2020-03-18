Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin dijital işlemlerini tek çatı altında gerçekleştirmeleri için gençlere kolaylık sağlayan Genciz Biz uygulamasını hayata geçiriyor. Artık pek çok şeyi GencizBiz'den yapabilirsiniz!

GENCİZBİZ uygulamasında en son duyuruları, haberleri ve başvuruları anında öğrenebilirsin. Gençlik ve spor hakkındaki tüm duyuru ve haberleri takip edebilir, uzaktan eğitim videolarına erişebilir, kendi etkinlik ajandanızı oluşturabilir ve tüm gençlik merkezleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Uygulama üzerinden ülke genelinde tüm spor müsabakaları takip edebilir, gençlik spor yayınlarına ulaşabilir, bulunduğun yurdun, gençlik merkezinin güncel etkinliklerini görebilir, ajandana kaydedebilirsin.