iOS 14 Özellikleri: iPhone Uygulama Arşivi Nedir, Nasıl Kullanılır?

iOS 14 güncellemesi ile iPhone’ların ana ekranı biraz değişti, daha özelleştirilebilir hale geldi. iOS 14 ile widget’ları (yeniden boyutlandırılabilir) ana ekrana yerleştirebiliyor, ana ekran sayfalarını gizleyebiliyorsunuz. Daha da güzeli bir uygulamaya erişmek için çaba sarf etmeniz gerekmiyor. iOS 14 ile gelen yeni özelliklerden Uygulama Arşivi, (App Library) uygulamalarınızı otomatik olarak klasörlüyor. Bu blog yazımızda Uygulama Arşivi’nin ne olduğundan ve etkili bir şekilde nasıl kullanılacağından bahsediyoruz.

iOS 14 Uygulama Arşivi (App Library) Nedir?

iPhone’unuzun Ana Ekranında Uygulama Arşivi (Uygulama Kitaplığı/Kütüphanesi) olarak adlandırılan, tüm uygulama ve oyunlarınızı otomatik olarak basit, gezinmesi kolay görünümde düzenleyen yeni bir alan var. En sağdaki ana ekranda sola kaydırarak Uygulama Arşivi’ne erişebiliyorsunuz. Uygulama Arşivi’ni kullanmak için herhangi bir seçeneği etkinleştirmenize veya açmanız gerekmiyor. iPhone’unuza yüklediğiniz tüm uygulamalar ve oyunlar sınıflandırılmış olarak karşınıza çıkıyor. Bu kategoriler ve klasörler iOS tarafından otomatik olarak oluşturuluyor ve Eğlence, Sosyal, Verimlilik, Yardımcı Uygulamalar, Yaşam Tarzı, Eğitim gibi genel adlandırılıyor. Örneğin, Netflix uygulaması Eğlence, Amazon uygulaması Yaşam Tarzı kategorisi altında listeleniyor. Üstte Son Eklenenler ve Öneriler adlı iki akıllı klasör var. Son Eklenenler klasörü, telefonunuza son yüklediğiniz veya son kullandığınız tüm uygulamaları görüntülüyor. Öneriler klasörü de Apple’ın son aktivitenize, konumunuza ve zamanınıza bağlı olarak açacağınız veya kullanacağınızı düşündüğü uygulamaların bir listesini sunuyor. Klasörlerde her kategori için en çok kullandığınız üç uygulama direkt açılacak şekilde gösterilirken, diğerlerine dokunup görüntüleyebiliyorsunuz. Ne yazık ki Uygulama Arşivi menüsünde kategori oluşturamıyor, düzenleyemiyor veya silemiyorsunuz. Kategorinin içinde bile uygulamaları sürükleyip bırakmanın bir yolu yok. Uygulama kategorizasyonu iOS sistemi tarafından gerçekleştiriliyor.

iPhone iOS 14 Uygulama Arşivi’ne Nasıl Erişilir?

Ana Ekranda yüklü uygulamaların son sayfasına gidin.

Hızlıca kaydırdığınızda Uygulama Arşivi adlı yeni bir bölüm göreceksiniz.

Uygulama Arşivi menüsü, iPhone’unuzun ana ekranında yüklü uygulamaların sonunda kalıyor. Ana ekranı sonsuz bir sayfa listesiyle doldurmak oldukça kolaydır. Uygulamaya erişmek için ana sayfada çok fazla kaydırma yapmanız gerekir ve Uygulama Arşivi menüsüne ulaşmanız zor olur. Neyse ki iOS 14 artık iPhone’unuzda ana ekran sayfalarını gizlemenize veya kaldırmanıza izin veriyor. iPhone’da sık kullanmadığınız uygulamalardan oluşan ana ekranları gizleyip Uygulama Arşivi’ne çok daha kolay hatta tek bir kaydırma hareketiyle ulaşabilirsiniz.

Neden iPhone iOS 14 Uygulama Arşivi’ni Kullanmalısınız?

Klasör içindeki uygulamaları tek dokunuşla açın.

Küçük uygulama simgelerine dokunarak klasördeki tüm uygulamalara ulaşın.

Yukarıdaki arama çubuğunu kullanarak uygulamayı hızlı bir şekilde bulun.

Uygulama Arşivi menüsünde aşağı kaydırarak yüklü uygulamaların dikey listesini görün.

Herhangi bir uygulamaya uzun dokunarak uygulamayı iPhone’unuzdan hızlıca silin.

En çok kullandığınız uygulamaları tek bir yerdee bulun.

Betasına katıldığınız tüm uygulamalara TestFlight klasöründen göz atın.

iPhone Uygulama Arşivi Nasıl Kullanılır?

Uygulama Arşivi menüsündeki uygulama kategorizasyonu üzerinde kontrolünüz yok. Bu yüzden Uygulama Arşivi menüsünden ilgili uygulamaları bulmak zor olabilir. Neyse ki Apple, Uygulama Arşivi menüsünde en üste arama çubuğunu yerleştirmiş. Uygulama açmak için yazmaya başlamanız yeterli. Uygulama Arşivi menüsünde aşağı kaydırarak da dikey listeden uygulamayı arayabilirsiniz. Alfabetik harfe dokunup uygulamaya daha hızlı ulaşabilirsiniz.

Yeni Yüklenen Uygulamalar Uygulama Arşivi’ne Nasıl Eklenir?

iPhone’da ana ekran sayfalarını kaldırmış olsanız bile, ileride App Store’dan yeni bir uygulama ve oyun indirdiğinizde otomatik olarak yeni sayfalar oluşturulacaktır. Ancak Apple, yeni uygulama ve oyunların doğrudan Uygulama Arşivi’ne eklenmesi seçeneğini sunuyor. Yeni indirilen uygulamaların ana ekran yerine sadece uygulama arşivine eklenmesini sağlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

iPhone’da Ayarlar - Ana Ekran yolunu izleyin.

Yeni İndirilen Uygulamalar altında “Yalnızca Uygulama Arşivi”ni seçin.

Bundan sonra, yeni yüklenen tüm uygulama ve oyunlar doğrudan Uygulama Arşivi menüsüne gidecektir. Ana ekranda göremeyeceksiniz. Ana Ekran’daki herhangi bir uygulamaya uzun dokunup Uygulamayı Sil’in ardından Ana Ekran’dan Sil’i seçerek de uygulamayı ana ekranınızdan alıp uygulama arşivine gönderebilirsiniz.

Uygulama Arşivi’nden Uygulama Silme

Uygulama Arşivi’nden uygulamaları silebilirsiniz. Silmek istediğiniz uygulamaya uzun dokunup Sil’e basmanız yeterli.

iOS 14 Uygulama Arşivi’ni Kapatmak Mümkün mü?

Uygulama Arşivi’ni devre dışı bırakamazsınız. Apple, kullanıcıların Uygulama Arşivi’ni kullanıp kullanmadığına bakarak iOS 14’ün ilerleyen sürümlerinde veya iOS 15’te Uygulama Arşivi’ni kapatma seçeneği sunabilir ya da sunmayabilir.