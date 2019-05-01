10 milyondan fazla oyuncu tarafından ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oynanan Ghost Town Adventures: Mystery Riddles Game mobil macera oyunları arasında yer alıyor.

Google Play’de oyuncular tarafından 4.4 gibi bir inceleme skor puanı ile değerlendirilen Ghost Town Adventures: Mystery Riddles Game kaliteli grafik açılarına ek olarak zengin içeriği ile oyuncular tarafından oldukça beğenildi. Ücretsiz yayınlanması ile oyuncuların ilgisini çeken ve kısa sürede milyonlara ulaşan yapım günümüzde 10 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

Kovalim imzası ile geliştirilen ve yayınlanan oyunda gizli nesneleri bulmak isterken çeşitki korku sahneleri ile de karşılaşacağız. Gerilim dolu altyapısı ile bizleri fantastik bir hikaye moduna götürecek olan oyun, ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.