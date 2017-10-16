GoalAlert, maçı izleyecek vakit bulamadığınızda maç sonucunu canlı olarak takip etmek için kullanabileceğiniz en iyi uygulamalardan biri.

iPhone, iPad ve Apple Watch desteği sunan en hızlı futbol uygulaması olarak öne çıkıyor. Canlı skorlar, puan durumu, fikstür, goller dahil her şey bu uygulamada. Üstelik gereksiz istatistiklerden arındırılmış; göz yormayan bir arayüze sahip.

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla dikkat çeken futbol uygulamasıyla Süper Lig, İngiltere Ligi, La Liga, Bundesliga ve diğer Avrupa liglerinin maçlarını canlı olarak takip etme şansı bulacağınız uygulamasında gereksiz hiçbir bilgi yer almıyor. Sadece canlı maç sonuçlarını görebileceğiniz bir futbol uygulaması arıyorsanız GoalAlert tam da size göre.