Grand Hotel Mania

Dünyanın her yerinden insanlar uzak bir yerlere gitmek ve eğlenmek istiyorlar. İş veya eğlence için seyahat ediyorlar ve günlük rutinlerine ara vermek veya farklı bir şeyler yapmak istiyorlar. Onlar için en konforlu otelleri inşa etmek ise senin görevin.

Müşterilerinizin isteklerine hızlı bir şekilde yanıt vermeniz, öncelikleri belirlemeniz ve herkese zamanında hizmet sunmanız gerekiyor. Monica ve Ted'e yöneticilik yapın ve misafirleri tam olarak memnun etmelerinde onlara yardımcı olun. Her oteli yükseltin; onları daha rahat, ilginç ve çekici hale getirin.

Zaman yönetimi moduna girin: Misafirlerinizin kaprislerine zamanında yanıt verin, öncelikleri belirleyin ve müşterilerinizi memnun edin. Her otelde lezzetli yemekler bulunmalıdır. Misafirleriniz için yemekleri pişirin: makarna, kahve, yeşil çay, pizza, suşi...

Mutfaklarınızı yükseltebilirsiniz ve seviyeleri tamamlamak için altın toplayın ve bunları otel yükseltmelerine harcayın. Maceranız rahat bir Amerikan otelinde başlayacak, bakalım hikaye sizi nereye götürecek?