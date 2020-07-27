Griddie Islands

Şekilciklerin dünyasına hoş geldin: Burası minicik adaların daha da minicik pireler ve Şekilcik adlı acayip canlılar tarafından mesken tutulduğu bir dünya.

Aynı düzey Şekilcikleri daha üst düzey karakterlerle birleştirin. Oyun seviyesindeki artışla daha fazla para üretmek amacıyla Şekilciklerin görünümünü değiştirin ve 50'den fazla seviyede Şekilcikler üretin.

Birleştir, seviye atla ve bu durağan oynanışlı ama bir o kadar da capcanlı oyunda adaları dolu tutmaya bak. Tüm şekilcikleri birleştir ve her biri kendi görünümüne ve kişiliğine sahip 50'den fazla seviyeyi keşfet.

Şekilciklerin büyümesi oyuncunun ilk seviyede dikkatini çekmeyi başarıyor ve mimarisi, oyunun sonuna kadar ilerlemesini sağlayacak kadar ilgi çekici. Şekilcikleri artırmanın zorlukları, oyuncuları aynı şeyi aşmaya ve daha yüksek seviyelere tırmanması için doğru bir şekilde yapılandırılmış.