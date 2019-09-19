Hand Guillotine, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkmakta.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici mobil oyunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkan Hand Guillotine, zorlu bölümleri tamamlayıp reflekslerinizi sınayabileceğiniz bir oyundur. Bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çeken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Eğlenceli zaman geçirebileceğinizi düşündüğüm Hand Guillotine oyunu telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Son derece dikkatli olmanız gereken Hand Guillotine oyununu kaçırmayın.

Hand Guillotine oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.