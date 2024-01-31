Red Right Hand Filmi Konusu, Oyuncuları ve Çıkış Tarihi

Aksiyon ve gerilim filmlerini sevenlerin ilgisini çekecek bir yapım olan Red Right Hand yakında vizyona giriyor. Kısa bir süre sonra izleyicileriyle buluşacak olan filmin konusu ve vizyona gireceği tarih hakkındaki detaylar merak ediliyor.

Filmin başarılı oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı da bu yapımla ilgili en çok araştırılan konular arasında. Bu yazımızda Red Right Hand filminde görev alan ekibi, filmin konusunu ve çıkış tarihini sizinle paylaşıyoruz. İşte, detaylar!

Red Right Hand Filmi Konusu

Cash isimli ana karakter aslında son derece sessiz ve düzgün bir hayat sürdürmenin peşinde. Dürüst yaşantısı ile hayatına devam etmek istiyor ancak Big Cat, kendisini yeniden göreve çağırıyor.

Bu durum karşısında direnmeye çalışan Cash çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Yaşadığı kasabayı ve ailesini korumak için mücadele eden karakterin başına gelen olaylar filmin ana konusunu oluşturuyor.

Red Right Hand Filmi Oyuncuları

Yönetmen koltuğunda Ian ve Eshom Nelms’in oturduğu filmin senaristliğini Jonathan Easley üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise beyaz perdenin sevilen ve yakışıklılığı ile dünya çapında nam salmış isimlerinden Orlanda Bloom bulunuyor.

Bloom’un başarılı oyunculuğunu izleyeceğimiz yapımda ünlü aktöre eşlik eden isimler ise Garret Dillahunt ve Andie MacDowell eşlik ediyor. Ayrıca Scott Haze ve Brian Geraghty’nin de rol aldığı filmin yapımcıları ise Erica Lee ve Basil Iwanyk olarak sıralanıyor.

Filmin oyuncuları ve üstlendikleri rollerin sıralaması şu şekilde:

Orlanda Bloom – Cash

Andie MacDowell – Queenpin Big Cat

Scoot Haze – Finney

Garret Dillahunt – Wilder

Mo McRae – Deputy Duke Parks

Brian Geraghty – Sheiff Hollister

Chapel Oaks – Savannah

Kenneth Miller – The Buck

Nicholas Logan – The Doe

Red Right Hand Filmi Çıkış Tarihi

Şu an için yapım aşamasında olan filmin çıkış tarihi duyurulduğu. Filmin vizyona gireceği gün 15 Mart 2024 olarak belirlendi. Bu tarihten sonra sinemada izleyebileceğiniz aksiyon filmi ile ilgili seyirciler oldukça heyecanlı. Özellikle Orlanda Bloom hayranları dört gözle bu filmin vizyona girmesini bekliyor.

Siz bu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Vizyona girdiğinde sinemaya gidip izlemeyi düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.