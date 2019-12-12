Buzda keyifli bir maça var mısın? Happy Hockey'e hoş geldin! Bu radikal ve oynaması tamamen ücretsiz buz hokeyi oyunu aksiyon dolu ve merak uyandırıcı. Sopayı al, buz üstüne çık ve nişan al. Uzun zamandır beklediğin spor oyunu şimdi karşında!

Happy Hockey oynamak tek kelimeyi eğlenceli, tek yapman gereken nişan alıp diski gözünü kestirdiğin yere yollama. Disk filelerle buluştuğunda gol sevincini yaşamak sana kalmış. Elbette karşında rakip oyuncu aşılması zor engeller ve elbette bir kaleci olacak.

Oyunda aşama kaydettikçe çok sayıda farklı seviye göreceksin. Her seviyede büyüleyici 3D görüntüler seni bekliyor! Her yeni seviye vurduğun disk filelerle buluşmasın diye seni bambaşka şekilde zorlayacak, karşına yepyeni engeller çıkacak ve seni deliye döndürecek.

Buz üzerinde kayarken sadece soğuktan değil heyecandan da titreyeceksin. Sopanı kap, diski ateşle ve gole hazır ol. Happy Hockey hayatına yeni bir soluk katmaya geliyor.