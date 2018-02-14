HeliHopper, grafikleriyle küçük yaşta mobil oyuncuları hedef aldığını gösterse de uçma oyunlarından keyif alan her yaştan oyuncunun oynayabileceği bir oyun. Uçak uçurma oyunlarını seviyorsanız helikopterleri bir pistten diğerine kondurmanızı isteyen bu arcade oyunu sevmekle kalmayacak, bağımlısı olacaksınız. Uçuşa kendinizi hazırlayın!

Minimalist, göze hoş gelen - yormayan capcanlı grafiklerle bizleri karşılayan helikopter oyununda özgürce uçmak yerine verilen görevleri tamamlayarak ilerliyoruz. Tamamlamamız gereken 70 görev, ayrıca 9 sonsuz mod seviye bulunuyor. Şehir, karlı dağlar, çölde farklı helikopterlerle uçuş gerçekleştiriyoruz. Ancak uçuşlar sıradan olmuyor. Bir helikopter pistinden diğerine geçiş yapıyoruz. Sürükle - çek - bırak stili oynanış sunuyor. İniş noktasına göre hız ve açımızı ayarlıyor, kısa uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Sağa sola çarpmadan piste inmeyi başarırsak daha zorlu sonraki bölüm karşımıza çıkıyor.