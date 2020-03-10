Hexagon Dungeon

3'ten fazla altıgen canavar blokları bağlarsanız, bloklar birleştirilir ve yukarı düzeye edilir. Birlikte 1 blok temizlemek için 7 düzeyinde canavar blok birleştirin. Puan ne kadar yüksekse, oyunun sonunda daha fazla altın kazanabilirsiniz.

Zorlukları başarı yoluyla almak için farklı becerilerden yararlanın. Giderek gelişmiş zindan bulmaca oyunu sizin maceranızı etkileyecek. Oynamak için topları duvarlardan zıplatmalısınız ve her turda inen sihirli blokları yok etmelisiniz. Farklı bloklar, kendilerine karşı kullanılabilecek benzersiz özelliklere sahip.

Özelleştirilebilir kahraman ve 6 açılabilir sınıf dahil olmak üzere 6 oynanabilir sınıfa sahip 4 kişilik bir karakter dağılımı yapın. Belirli blokları birleştirerek evcil hayvana, düşmanın saldırısını savunan bir sihirli kalkan verebilirsiniz. Büyülü Kalkan yok edilirse yeni bir tane oluşturmak için bir blok listesine yönlendirilirsiniz ve tekrar Büyülü Kalkan oluşturabilirsiniz.

Büyülü bir zindanda tuğla kırın, altın kazanın, yükseltmeler satın alın ve efsanevi hazineleri bulun.