Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Hidden Expedition: Dawn of Prosperity, dünyanın her bölgesine deprem dalgaları yayan ve dünyayı yok etmek için harekete geçen kötü güçlerin peşine düşebileceğiniz ve tehlikeli görevler üstlenebileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Oyunda onlarca farklı mekan ve yüzlerce gizli obje yer almaktadır. Ayrıca deprem sinyallerini takip edebileceğiniz birçok alet bulunmaktadır. Bu aletler aracılığı ile sinyalleri takip edebilirsiniz. İpuçları arayarak kötü karakterlerin peşine düşebilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

Etkileyici grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, terk edilmiş mekanlarda esrarengiz olayları araştırmak ve gizemleri açığa çıkarmaktır. Depremden dolayı harabeye dönen ve kullanılamaz hale gelen bir bölgede macera dolu serüvenler yaşayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Hidden Expedition: Dawn of Prosperity, sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz ve maceraya doyabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.