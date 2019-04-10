Hidden Objects-Nevertales: The Beauty Within

Büyü yapılmış bir bebeği sahiplenerek türlü belalarla uğraşacağınız ve esrarengiz olayları çözerek bebekteki büyüyü kaldırabileceğiniz Hidden Objects-Nevertales, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Oyunda onlarca ilginç karakter ve birçok ürkütücü mekan bulunmaktadır. Ayrıca olayları çözmenizde size yardımcı olacak sayısız ipucu ve gizli nesne yer almaktadır. Birbirinden zor bulmacalar ve eşleştirmeler yaparak ihtiyacınız olan ipuçlarını toplayabilir ve kayıp objeleri bularak görevleri tamamlayabilirsiniz. Macera dolu bölümleri ve sıra dışı tasarımı ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, kapınıza bırakılan büyülü bebeği sahiplenerek esrarengiz olayları çözmek ve kötü büyüyü ortadan kaldırmaktır. Tanımadığınız birileri tarafından kapınıza bırakılan ve türlü belaları beraberinde getiren bir bebeğin üzerindeki büyüyü etkisiz hale getirmelisiniz. Gizli nesneleri bularak doğru iz üstünde yoğunlaşabilir ipucu toplayabilirsiniz. Klasik kategoride yer alan Hidden Objects-Nevertales ile sizde sır dolu olayları aydınlatabilir ve macera dolu anlar yaşayabilirsiniz.