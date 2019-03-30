Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Hidden Objects - Witches' Legacy: The Dark Throne, sihirli bir ayna yardımı ile gizemli dünyalarda gezinebileceğiniz ve kötü kraliçeye engel olarak dünyayı kurtarabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Gerçekçi karakterleri ve macera dolu bölümleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, esrarengiz olayları araştırarak sır perdelerini aralamak ve şüpheli karakterleri bulmaktır. Kötü kraliçe karakterine karşı mücadele etmeli ve dünyayı onun gazabından korumalısınız. Ürpertici evlerde gezinerek gizli nesneleri bulabileceğiniz ve ipuçları toplayarak doğru iz üstünde ilerleyebileceğiniz macera dolu bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda sayısız gizli nesne ve birçok korkunç karakter yer almaktadır. İpuçlarına ulaşarak kayıp eşyaları bulabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz. İpuçlarını, bulmaca ve strateji oyunları oynayarak toplayabilirsiniz. Böylece seviye atlayabilir ve yeni mekanların kilidini açabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlarda hizmet veren Hidden Objects - Witches' Legacy: The Dark Throne, sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.