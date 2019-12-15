Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak erişebileceğiniz High Sea Saga, kendi geminizde kaptanlık yaparak uzun bir deniz yolculuğu yapacağınız ve korsanlarla mücadele ederek zorlu görevler üstleneceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Piksel şeklinde tasarlanmış eşsiz grafikleri ve kaliteli efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, kaptanlığınız yaptığınız gemiyi sorunsuz bir şekilde hedef bölgeye ulaştırmak ve korsanlarla savaşarak çeşitli ödüller kazanmaktır.

Aksiyon ve macera dolu bir gemi yolculuğuna çıkarak geminizdeki insanların sağ salim karaya varmasını sağlamalı ve korsanları mağlup ederek görevleri tamamlamalısınız. Sürükleyici hikayesi ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı gemiler ve karakterler yer almaktadır. Ayrıca size karşı savaşacak onlarca korsan grubu ve sayısız zorlu görev bulunmaktadır. Simülasyon oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren High Sea Saga ile sizde geminizde kaptanlık yaparak mürettebatı dilediğiniz gibi yönlendirebilir ve korsanlarla savaşarak aksiyona doyabilirsiniz.