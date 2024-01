Korsan teması, video oyunlarında sıklıkla kullanılmıyor. Bu tarz korsancılık oyunlarını seven oyuncular da hayalini kurdukları oyunu bulmakta biraz zorlanıyorlar. Neyse ki Sea of Thieves hayatımıza girdi ve pek çok oyuncuyu memnun eden o yapım ortaya çıktı. Biz de bu yazımızda sizler için Sea of Thieves sistem gereksinimlerinden bahsettik.

Eğer korsancılık yapmaya hazırsanız ve Sea of Thieves’i genel hatlarıyla beğendiyseniz dikkat etmeniz gereken bir şey var. O da Sea of Thieves sistem gereksinimleri. Eğer Sea of Thieves’i oynamak istiyorsanız oyunun sistem gereksinimleri karşılayacak bir bilgisayara da sahip olmalısınız.

Sea of Thieves ilk kez 2018 yılında çıkan bir oyun olduğu için ve optimizasyonu epey başarılı olduğu için modern sistemlerde rahatlıkla çalışacaktır. Eğer çok eski bir bilgisayarınız yoksa Sea of Thieves sistem gereksinimleri çok rahat bir şekilde karşılanabilir. Böylelikle oyunu akıcı bir şekilde, kasmadan oynayabilirsiniz.

Sea of Thieves Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10

İşlemci : Intel Q9450 @ 2.6GHz ya da AMD Phenom II X6 @ 3.3 GHz

Bellek : 4 GB RAM

Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 650 ya da AMD Radeon 7750

DirectX : Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Sea of Thieves Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10

İşlemci : Intel i5 4690 @ 3.5GHz ya da AMD FX-8150 @ 3.6 GHz

Bellek : 8 GB RAM

Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 770 ya da AMD Radeon R9 380x

DirectX : Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Sea of Thieves, ekran kartınızı ve işlemcinizi çok yoran bir oyun değil ancak 50 GB’lık kaplama alanı ile gözünüzü biraz korkutabilir. Günümüz oyunlarının 100 GB ve üzeri yer kapladığını düşünürsek Sea of Thieves’in talep ettiği 50 GB depolama alanı bile makul kalabiliyor.

Sea of Thieves sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizler daha önce Sea of Thieves oynamış mıydınız? Sea of Thieves’in sistem gereksinimlerini nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.