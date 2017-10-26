Hills of Steel, Hill Climb Racing’e benzerliğiyle dikkat çeken online oynanabilir tank savaş oyunu. Sadece gerçek oyuncunların katıldığı nefes kesen tank savaşlarına hazır mısınız? Oyunu hemen iPhone ve iPad cihazınıza indirin, General rütbesini almak için mücadele etmeye başlayın.

Görselleriyle olduğu kadar oynanış dinamikleriyle de fizik tabanlı yarış oyunu Hill Climb Racing’i akıllara getiren bağımlılık yaratan tank oyununda oldukça küçük haritalarda mücadele veriyorsunuz. Her an birden fazla düşman tankı karşınıza çıkabiliyor. Herkes birbirini bitirmek için kafa yoruyor. Strateji izlemek, düşünerek ilerlemek bu oyunda zaman kaybından başka bir şey değil.

Düşman tanklarını bitirdikçe rütbe ile ödüllendiren oyunda kendi sıradan tankınızla ilerleyebileceğiniz gibi her biri farklı yeteneklere sahip güçlü tankları alıp ezici üstünlük sağlayabiliyorsunuz. Tankların ayarı ve onarımı oldukça uzun sürüyor lakin jeton paketleri satın alarak bu sorunu çözebiliyorsunuz.