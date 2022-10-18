Severed Steel İncelemesi: Hem Çok Yavaş Hem Çok Hızlı

FPS oyunları günümüzde pek çok farklı tarza sahip olabiliyorlar. Bazı oyunlar son derece gerçekçi ve ağır bir yapıya sahip olsa da bazı oyunlar da bir o kadar hızlı ve fantastik olabiliyor. Bu yazımızda inceleyeceğimiz Severed Steel ise ikinci kısımda yer alıyor. Hızlı oynanışı ve bitmek bilmeyen aksiyonuyla bizlere yüksek tempolu bir FPS deneyimi sunuyor. Severed Steel incelememiz başlıyor.

Hikaye

Severed Steel hikaye olarak sizlere pek bir şey vadetmiyor. Eğer iyi bir hikayeli oyun arıyorsanız maalesef Severed Steel size bunu veremez. Kısa ve basit bir hikayesi olan bu oyunda tek kolu olmayan bir kadını yönlendiriyoruz. İçinde bulunduğu ortamdan kurtulmaya çalışan bu kadın karşısına çıkan tüm düşmanlarını öldürüyor ve hikaye esasında sadece bundan ibaret. Peki Severed Steel’i neden oynamamız gerekiyor? Tabii ki oynanışı için.

Oynanış

Severed Steel’in asıl olayı oynanışında saklı. Severed Steel bu zamana kadar gelmiş geçmiş en hızlı FPS’lerden bir tanesi. Öyle ki bu kadar hızlı bir oyunda nişan almanız ve düşmanlarınızdan kaçınmanız çok zor. Bu durumda devreye zamanı yavaşlatma ya da Max Payne gibi oyunlardan bildiğimiz bullet time mekaniği devreye giriyor. Zamanı yavaşlattığınız zaman düşmanları rahatlıkla avlayabiliyorsunuz. Tabii ki de bu mekaniği her zaman kullanmanız söz konusu değil. Öyle olsaydı oyunun hızlı mekanikleri hiçbir anlam ifade etmezdi. Belli bir süre için aktif olan bu özelliği tekrar doldurmak için düşmanları öldürmeniz gerekmekte. Etrafta gezinirken ya da düşmanlara yaklaşırken hızlı bir şekilde hareket etmeli ve doğru yerlerde oyunu yavaşlatmalısınız.

Oyunun yavaşlatma mekaniğine ek olarak bir de duvarda koşma,yerde kayma ve havada süzülme mekanikleri mevcut. Bu özellikleri kullanırken hasar almıyorsunuz. Hızlı bir şekilde hasar almadan etrafta gezinmenin ve düşmanları öldürmek için pozisyon almanın en ideal yolu bunlar. Dümdüz ya da zıplayarak düşmanın karşısına çıkmak ani ölüm ile sonuçlanacaktır. Oyunun temposunu öğrenip doğru yerlerde hızlı bir şekilde düşmana yaklaşıp mesafeyi ayarladıktan sonra zamanı yavaşlatarak tüm düşmanları estetik bir biçimde yok edebilirsiniz.

Grafikler

Oyunun görsel dili ve genel yapısı fütüristik bir evrende olduğumuzu hissettiriyor. Dolayısıyla oldukça renkli parlak ve bol renkli bir dünya bizi bekliyor. Genel olarak ortalama diyebileceğimiz bir görsel tona sahip. Düşük bütçeli bir oyun olduğunu göze alırsak patlama efektlerinin eskiliği göz ardı edilebilir.

Yıkılabilir bir çevrenin bulunması hem görselliğe hem de oynanışa olumlu bir şekilde yansıyor. Etrafta gördüğünüz hemen hemen her şeyi parçalayabiliyor olmak görsel olarak inanılmaz tatmin edici bir his. Geliştirici ekip yıkılabilir çevreyi oldukça güzel tasarlamış. Oyunun en büyük artılarından biri kesinlikle bu özellik.

Müzikler

Oyunun müzikleri genel olarak sizi gaza getirecek elektronik şarkılardan oluşuyor. Oyun bittikten sonra dinlenecek kadar muhteşem şarkılarının olmadığını belirtmekte fayda var ancak Severed Steel’i oynarken bu müzikler kulağa oldukça hoş geliyor. Oyunun evrenine ve oynanışına katkı sağlayan müziklerin tercih edilmesi oldukça isabetli olmuş.

Severed Steel Sistem Gereksinimleri

Minimum

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Dual Core

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA 750 ya da benzeri

Önerilen

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Dual Core

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA 1050 ya da benzeri

Severed Steel Türkçe Yama

Şanslısıyız ki Severed Steel için Türkçe yama aramanıza gerek yok. Severed Steel Türkçe dil desteği ile çıkış yaptı ve oyunun tamamını Türkçe oynamanız mümkün. Hikaye bakımından zaten çok bir şey vadetmeyen bu oyunu dil bariyerine takılmadan rahatlıkla deneyimleyebilirsiniz.

Severed Steel incelememizin sonuna geldik. Siz Severed Steel’i oynadınız mı? Son zamanlarda oynadığınız en iyi FPS oyunu neydi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.