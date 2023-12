Kospet Tank S1 İncelemesi: Üstün Dayanıklılık ve Uzun Pil Ömrü Sunan Saat!

Suya karşı dayanıklılık, etkileyici ekran, şık görünüm, Hi-Fi Bluetooth arama ve daha birçok konuda öne çıkan Kospet Tank S1, dayanıklılık konusunda da çok başarılı bir performans sergiliyor. Kospet Tank S1 incelemesi ile akıllı saatin neler sunduğuna yakından göz atacağız.

Kospet Tank S1 İncelemesi

IP69K sertifikasına sahip olan Kospet Tank S1 akıllı saat modeli 5 ATM suya dayanıklılık sunuyor. Bu, akıllı saatin 50 metre derinliğe kadar dayanabileceği anlamına geliyor. Böylece akıllı saat su ile temas ettiğinde endişe yaşamanıza gerek kalmıyor.

Suya karşı dayanıklılık, akıllı saat gibi giyilebilir cihazlarda önemli bir avantaj sağlıyor. Söz konusu akıllı saatin sıcak buhardan etkilenmemesi için saunada takılmaması gerektiğini belirtelim.

Tank S1 askeri dayanıklılık standartlarında MIL-STD-810H sertifikasıyla dikkat çekiyor. Bu sertifika, arazilerden çöllere kadar en zorlu şartlarda bile saatin sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesini sağlıyor. Her türlü açık hava aktivitesinin yapılabilmesine olanak tanıyan saat, dayanıklılık konusunda oldukça önemli bir avantaj sunuyor.

1,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Tank S1 modelinin AMOLED ekranı, ihtiyacınız olan bilgileri zengin kontrast ve keskin detaylarla görüntüleyebilmenizi sağlıyor. Böylece etkileyici bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Saatte tercih edilen AMOLED teknolojisi, ekranın daha canlı görünmesini sağlarken aynı zamanda her ayrıntının problemsiz şekilde görülebilmesine de imkân tanıyor. AMOLED ekranların enerji tasarrufu açısından da avantaj sağladığını belirtmek gerekiyor.

Akıllı saatte Always on Display (Her Zaman Açık Ekran) özelliği bulunuyor. Bu işlev, tarih ve saat gibi bazı bilgilerin her zaman görülebilmesini sağlayarak akıllı telefona olan ihtiyacı azaltıyor. Böylelikle bazı işlemler için akıllı telefonun ekranına bakmak zorunda kalmıyorsunuz.

Cihazda Corning Gorilla Glass 3 isimli ekran koruma teknolojisi mevcut. Bu teknoloji, ekranın çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmasını mümkün hâle getiriyor. Akıllı saat dayanıklılığın yanı sıra birbirinden kullanışlı özellikleriyle de adından söz ettiriyor.

Akıllı saatte Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapılabiliyor. Bu sayede bir işle meşgulken ya da spor yaparken bile telefon görüşmeleri yapabilir, kısa mesajlara ulaşabilir ve hatta bildirimleri görüntüleyebilirsiniz.

Telefon görüşmesi, bildirimleri görüntüleme gibi aktiviteler için akıllı telefona ihtiyaç duyulmaması, çok büyük bir avantaj sağlayarak akıllı saat deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor.

Kospet Tank S1, akıllı saatin daha zarif ve daha hafif görünmesini sağlamak için 6xxx havacılık sınıfı alaşımdan ve 316L paslanmaz çelikten yapıldı. Yalnızca 48 gram ağırlığındaki akıllı saat, uzun süre boyunca herhangi bir problem yaşanmadan kullanılabiliyor.

Yeşil, gümüş, pembe ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği mevcut. Her renk seçeneğinin etkileyici bir görünüme sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Saat genel olarak da çok zarif bir görünüme sahip.

Gelişmiş VP60 sensörünün yer aldığı akıllı saat kalp atış hızı ve SpO2 ölçümü yapabiliyor. Bu ölçümlerin yanı sıra uyku kalitesini analiz ederek kapsamlı raporlar sunuyor. Raporlara kolayca ulaşılabiliyor. Saat üzerinden adet döngüsü takibi de yapılabiliyor.

Hem suya hem toza hem de darbelere karşı dayanıklı olan Kospet Tank S1 modeli düzenli olarak spor yapan kişiler için harika bir seçenektir. Akıllı saatte 70 adet spor modu yer alıyor. Spor modları arasında çok kolay bir şekilde geçiş yapılabiliyor.

Tank S1 pil ömrü konusunda da çok başarılı bir performans sergiliyor. Akıllı saat Always on Display (AOD) modu açıkken 2 ila 3 güne kadar, günlük kullanımda 8 ila 12 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bu sayede saati sık sık şarj etmenize gerek kalmıyor.

Akıllı saat için birbirinden başarılı tasarımlara sahip pek çok arayüz bulunuyor. Ücretsiz olarak indirilebilen Kospet Fit uygulaması üzerinden saat arayüzlerine ve uyku kalitesi ile ilgili raporlara kolayca erişebilirsiniz. Uygulamada ayrıca bazı özelleştirme seçenekleri de mevcut.

Bluetooth 5.1 teknolojisini destekleyen akıllı saatin ekranı 360 x 360 piksel çözünürlük sunuyor. 300 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı cihaz Android tarafında 5.1 sürüm ve üzeri, iOS tarafında ise 10.0 sürüm ve sonrasını destekliyor.

Editörün Yorumu

Kospet Tank S1, askeri dayanıklılık standartlarında MIL-STD-810H sertifikası ve Corning Gorilla Glass 3 isimli ekran koruma teknolojisi sayesinde zorlu şartlarda bile dayanıklılık ile ilgili sorun yaşanmadan kullanılabiliyor. IP69K sertifikası ise saatin suya karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Dayanıklılığın yanı sıra pil performansı konusunda da başarılı bir sonuç elde ediliyor. Tank S1 uzun süre boyunca şarja ihtiyaç duyulmadan kullanılabiliyor. Kalp hızı ve SpO2 ölçümü, uyku kalitesine dair raporlar ve spor modları gibi kullanışlı özellikler de mevcut.

Kospet Tank S1 modeli uygun fiyat karşılığında üst düzey dayanıklılık, uzun pil ömrü, şık tasarım, etkileyici ekran ve dahasını sunan bir akıllı saate sahip olma imkânı tanıyor. Tank S1, akıllı saat ihtiyacını fazlasıyla karşılayacaktır.

Kospet Tank S1 Özellikleri

Ekran Boyutu : 1,3 inç

: 1,3 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 360 x 360 piksel

: 360 x 360 piksel Ağırlık : 48 gram

: 48 gram Bluetooth : 5.1

: 5.1 Always on Display : Var.

: Var. Uyku Takibi : Var.

: Var. SpO2 Takibi : Var.

: Var. Suya Dayanıklılık : 5 ATM ve IP69K

: 5 ATM ve IP69K Batarya Kapasitesi : 300 mAh

: 300 mAh Pil Ömrü: Günlük kullanımda 8-12 güne kadar.

Kospet Tank S1 Fiyatı

Kospet Tank S1 isimli akıllı saat modeli, AliExpress'te başlatılan bir kampanya kapsamında yüzde 66 indirim ile birlikte 6 bin 207 TL yerine 2.051 TL fiyata satılıyor.