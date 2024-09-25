Kospet Tank Serisinin Özel Sürümleri: Üstün Dayanıklılık ve Şık Tasarım Bir Arada

Askeri sınıf dayanıklı akıllı saatlerin öncüsü olan Kospet, Tank serisinin en çok satan üç dayanıklı akıllı saati Tank M3, Tank T3 ve Tank M3 Ultra modellerinin özel sürümlerini kısa süre önce satışa sundu.

Kospet Tank Serisinin Özel Sürümleri Neler Sunuyor?

Açık havada yapılan sporlar için tasarlanan sağlam ve çok işlevli akıllı saatler, günlük ve iş ortamlarında da sorunsuz bir kullanım deneyimi sunuyor. Tank M3 Ultra'nın özel sürümü 129,99 dolar, Tank T3 ve Tank M3'ün özel versiyonları ise 109,99 dolar fiyata satılıyor.

Tasarım

Tank T3, Tank M3 ve Tank M3 Ultra modellerinin özel sürümleri klasik siyah ve gümüş rengini korurken yalnızca dayanıklılık ve kolay temizlik sağlamakla kalmayıp aynı zamanda klasik bir estetik sergileyen 316L paslanmaz çelik kayışla etkileyici bir dokunuş katıyor.

Çıkarılabilir tasarım, zahmetsizce çıkarma ve değiştirme imkânı sağlıyor. Üç model de şıklık ve dayanıklılığın mükemmel bir karışımıdır.

Gelişmiş Sağlamlık: Askeri Sınıf Koruma

Üç model de gelişmiş koruma içeren özellikler ile birlikte olağanüstü sağlamlık sunuyor. Her model sıcaklık testi, darba testi ve toz testi dahil olmak üzere toplamda 28 testte mükemmel performans gösteren ABD MIL-STD-810H standardı ile onaylandı.

Bu özel sürümler, su altını özgürce keşfetmenizi sağlayan 5 ATM ve IP69K su geçirmezlik derecesine sahip. Ayrıca tüm modellerde üstün ekran koruması için Corning Gorilla Glass 3 bulunuyor. Bu da benzersiz bir dayanıklılık sağlıyor.

Gelişmiş GPS Sistemi

Tank M3 Ultra'nin özel sürümü gelişmiş çift bant GPS ve altı uydu konumlandırma sistemi (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS ve NAVIC) ile donatıldı. Bu yüksek hassasiyetli teknoloji, geleneksel GPS sistemlerine kıyasla üstü doğruluk ve daha hızlı sinyal alımı sunarak güvenilir navigasyon ve konum takibi sağlıyor.

Aynı derecede etkileyici olan bir diğer özellik de mevcut yönünüzü, yüksekliğinizi ve hava sıcaklığını gösteren dahili pusula ve barometrik altimetre sensörleridir.

24 Saat Sağlık Takibi ve Uyarılar

Kospet marka üç akıllı saat de 24 saat sağlık takibi özelliğini içeriyor. Böylece vücudunuzun sağlık durumu hakkında gerçek zamanlı bilgilere ulaşabilirsiniz.

VP60A2 biyo-izleme optik sensör ve özel algoritmalardan yararlanan akıllı saatler, yüksek veya düşük kalp atış hızı, düşük kan oksijen seviyeleri ve uzun süreli oturma gibi sağlık durumunuzdaki herhangi bir düzensizliğe karşı sizi uyarır.

Kospet akıllı saatler, uyku kalitesini süre ve uyku aşamalarına (REM dahil) göre inceliyor. Böylelikle uyku kalitesi hakkında çeşitli bilgilere sahip olabilirsiniz.

Akıllı Egzersiz Arkadaşı

Özel sürümler, 170'İn üzerinde spor modunu destekleyerek çeşitli fitness ve sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor. Yürüyüş, koşu ve bisiklet dahil olmak üzere 6 özel spor aktivitesi için akıllı tanıma ve SWOLF yüzme verimliliği testiyle birlikte geliyor. Bu da egzersiz ve performans izleme yeteneklerini daha da geliştiriyor.

TAnk M3 Ultra'nın özel versiyonu, uyumlu Kospet Fit uygulamasında yer alan hassas rota haritalama ve mesafe ölçümleri, ortalama hız, yakılan kalori ve diğer egzersiz verileriyle takip ederek açık hava antrenmanınızı üst seviyeye taşıyor.

Uzun Pil Ömrü

Yüksek pil kapasitesiyle dikkat çeken Kospet Tank M3, Tank T3 ve Tank M3 Ultra'nın özel sürümleri 2 saat içerisinde tam kapasitede şarj olabiliyor. Günlük kullanımda 10 ila 15 gün, yoğun kullanımda ise 5 ila 8 gün kullanım süresi sunuyor. Bekleme modunda ise bu süre 50 günü aşıyor.

Kospet Tank Serisinin Özel Sürümlerinin Özellikleri

ABD MIL-STD-810H sertifikası

5 ATM ve IP69K suya dayanıklılık

Corning Gorilla Glass ekran

Çift bantlı ve 6 Uydu Konumlandırma Sistemi (yalnızca Tank M3 Ultra özel sürüm)

Dahili Pusula ve Barometrik Altimetre (yalnızca Tank M3 Ultra özel sürüm)

170'den fazla spor modu

SWOLF yüzme verimliliği testi

Nefes egzersizi, ruh hali izleme ve stres takibi

İleri teknoloji ve üstün dayanıklılığa sahip olan Kospet Tank M3 Ultra, Tank M3 ve Tank T3'ün özel sürümleri artık profesyonel spor ve aktif yaşam tarzları için tasarlanmış akıllı saatlere yeni özellikler sunuyor.

Kospet Hakkında

2018 yılında kurulan Kospet, dünya genelindeki kullanıcılar için yüksek performanslı, son derece güvenilir ve sağlam akıllı saatler sunuyor. Kospet, müşterilerin daha sağlıklı, daha aktif ve dengeli yaşam tarzları sürmelerine yardımcı olmak için dayanıklı, uygun maliyetli ve kullanıcı dostu ürünler üretiyor.