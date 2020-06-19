Hoop Stack oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Sizleri eğlenceye doyuracak, boş zamanlarınızı değerlendirecek efsane bir oyunla tanıştırayım. Pratik oynanış şekli nedeniyle oyunseverlerin beğenisini kazanan ve sizin de elinizden düşürmek istemeyeceğiniz harika bir oyun. Daha önce deneyimlemediğiniz tarzda beyninizin farklı bölümlerini çalıştırmanızı sağlayacak farklı bir oyun.

Oyunda yapmanız gerekenler çok basit. Karışık halde demir çubuklara geçirilmiş olan halkaları kendi stratejinizi geliştirerek aynı renkte olanları tek bir demir çubukta toplayabilmek. İlk seviyelerde kolay başlıyor fakat oyun ilerledikçe çok zorlanacağınız bölümlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bu nedenle strateji yapma yeteneğinizi geliştirmeniz gerekiyor. Her hamleyi yapmadan önce bir sonraki hamleyi düşünün. Renklerin cümbüşü içinde ve bu güzel atmosferde oyun oynamak sizleri de çok mutlu edecek. Sizi her anınızı güzelleştirecek eğlence dolu bir oyunla baş başa bırakıyorum. Oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.