Çeşitli bulmacalar ve eşleştirmeler yaparak macera dolu bir serüvene çıkabileceğiniz Isoland 2: Ashes of Time, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve birbirinden eğitici bulmacaları ile oyun severlere benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, bulmacaları ve eşleştirmeleri başarıyla tamamlayarak puan toplamak ve macera dolu bir adada yolculuk yapmaktır. Renkli bloklardan oluşan eşleştirme platformlarında yarışarak aynı renk bloklarını engellere takılmadan uç uca bağlamalısınız. Onlarca çukurun arasında doğru olanı bularak saklı nesneyi bulmalısınız. Sürükleyici özelliği ve eğitici bölümleri ile sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zor yüzlerce farklı bulmaca ve eşleştirme bölümü yer almaktadır. Türlü maceralar yaşayabileceğiniz bir adaya yolculuk yaparak bulmacaları çözmeli ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Isoland 2: Ashes of Time, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz eğlenceli bir bulmaca oyunudur.