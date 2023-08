Elden Ring Ashes of War Nasıl Kullanılır?

2022 yılının en büyük bombalarından biri olan Elden Ring çıkışını yaptıktan sonra uzun süre gündemden düşmedi. Pek çok farklı başarıya imza atan Elden Ring eminiz ki önümüzdeki günlerde de konuşulmaya devam edecek.

Soulslike oyunlarla pek alakası olmayan kitleyi de kendine çekmeyi başaran Elden Ring, pek çok yeni mekaniği ile hem yeni oyuncuları hem de eski hayranları memnun etmeyi başardı. Bu yeni eklenen mekaniklerden biri de Ashes of War. Peki Elden Ring’de Ashes of War nasıl kullanılır? Gelin hep birlikte öğrenelim.

Elden Ring Ashes of War Nedir?

Ashes of War; pek çok silahın içinde bulunan, genellikle büyülü ve büyük etkiye sahip bir özelliktir. Haritanın pek çok noktasında Ashes of War bulabilirsiniz. Bulduğunuz Ashes of War’ları da favori silahınız ile (eğer ki uygunsa) birleştirebilirsiniz.

Pek çok Ashes of War size eşsiz özellikler verir. Arka arkaya seri kılıç darbeleri sallamak ya da zıplayıp güçlü bir şekilde elinizdekini savurma gibi normalde yapamayacağınız hareketleri yapmanıza imkan tanıyan bu özellikler sayesinde oynanışınız hem keyifleniyor hem de çeşitleniyor. Doğru yerde ve zamanda Ashes of War kullandığınızda karşınızdaki düşmana karşı büyük avantaj elde edebiliyorsunuz.

Elden Ring’de Ashes of War Nasıl Kullanılır?

Eminiz ki pek çok Soulslike hayranı ilk dakikadan Ashes of War yapmayı çözmüştür ancak yeni oyuncular için bu özellik biraz kafa karıştırıcı olabilir. Bu nedenle sizşer için Elden Ring’de Ashes of War nasıl kullanılır madde madde izah edelim.

Herhangi bir Site of Grace ’e gidin ve Ashes of War menüsünü açın. (Hiç Ashes of War’a sahip olmadıysanız bu menü gözükmeyecektir. Oyunda ilerlemeye ve Ashes of War bulmaya gayret edin.)

’e gidin ve açın. (Hiç Ashes of War’a sahip olmadıysanız bu menü gözükmeyecektir. Oyunda ilerlemeye ve Ashes of War bulmaya gayret edin.) Ardından bir Ashes of War seçin ve silahınıza ya da kalkanınıza Ashes of War’u uygulayın.

Silahınız üzerindeki etkisini görmek için farklı Ashes of War’ları deneyin.

Uygun olduğunu düşündüğünüz ekipman ile Ashes of War’ı birleştirin.

Site of Grace’den kalkın.

Öncelikle elinizde tek bir silah olmalı. Elinizdeki silahı çift elle tuttuğunuzdan emin olun.

olmalı. Elinizdeki silahı tuttuğunuzdan emin olun. PlayStation’da L2, Xbox’da LT, klavye ve farede shift+sağ tıka basarak Ashes of War’u gerçekleştirin.

Elden Ring’de Ashes of War Yapmadan Önce Dikkat Etmeniz Gerekenler

Elinizdeki silahı çift elle tutmanız gerekmekte. Bunun sebebi 2 farklı silahın Ashes of War’larının çakışmasını önlemektir. Ancak eğer elinizde tuttuğunuz iki silahtan birinin Ashes of War’u yoksa o zaman çift ele geçmenize gerek yok.

Örneğin bazı kalkanların Ashes of War özelliği bulunmuyor. Böyle bir kalkan kuşandığınızda diğer elinizdeki silahın Ashes of War’u varsa isterseniz silahınızı çift elle tutun ister kalkanla beraber, sadece Ashes of War’a sahip olan silahınızın özelliğini kullanacaksınız. Tam tersi durumlarda da eğer silahınızın Ashes of War’u yoksa kalkanınızın özelliğini kullanırsınız.

Elden Ring’de Ashes of War kullanmadan önce dikkat etmeniz gereken bir diğer husus ise uyumluluktur. Her Ashes of War her silah ile uyumlu değildir. Oyunun dengesini korumak adına Ashes of War özelliği belli silahlarla sınırlandırılmıştır. İlgili Ashes of War’un üzerini okuyarak hangi silahlarla uyumlu olduğunu kontrol edin. Aksi takdirde silahınızı seçim ekranında göremeyeceksiniz.

Son olarak Elden Ring’de Ashes of War’u silahınıza basmadan önce değişen özelliklerini kontrol edin. Pek çok Ashes of War silahınızın özellikleri üzerinde ciddi değişiklikler yapar. Bu değişiklikleri iyice anladığınızdan emin olun. Doğru silahlara uygun Ashes of War bastığınız zaman harikalar yaratabilirsiniz. Aynı şekilde felaket de.

Elden Ring’de Ashes of War’un nasıl kullanılacağı ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin Elden Ring’deki favori Ashes of War’unuz hangisi? Elden Ring’deki Ashes of War özelliğini beğendiniz mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.