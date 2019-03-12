Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak oyun tutkunlarının hizmetine sunulan Jurassic Tribes, stratejik bir savaş oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile güçlendirilmiş bu oyunda yapmanı gereken, kendi kabilenizi kurmak ve farklı özellikte savaşçılar yetiştirerek düşmana karşı savaşmaktır. Online seçeneği ile dünyanın dört bir yanından farklı oyunculara karşı savaşabilir ve çeşitli ödüller kazanabilirsiniz.

Mobil oyun dünyasında strateji oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve oyunculara farklı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, baltalı savaşçılar, dinozorlar, ejderhalar ve okçular gibi çeşitli birlikleri eğiterek savaşlar yapmak ve yeni bölgeler fethetmektir. Taş ve demir ocakları, altın madenleri ve daha birçok farklı üretim binası inşa ederek, kaynaklarınızı artırabilir ve daha gelişmiş bir kabileye sahip olabilirsiniz.

Yüz binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan ve her geçen gün daha geniş bir kitleye sahip olan Jurassic Tribes, stratejik savaşlar yaparak kendi kabilenizin reisi olabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.