Knife Rush, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz ve becerilerinizi sınayabileceğiniz bir arcade oyunudur. Oyunda hedefe doğru bıçaklarınızı sallıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Reflekslerinizi sınayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olan Knife Rush, bıçakları sallayıp altınları topladığınız bir oyundur. Zevkli deneyim sunan oyunda eğlenceli bir deneyim yaşıyorsunuz. Farklı türde ve keskinlikteki bıçakların kilitlerini de açabileceğiniz oyunda işiniz oldukça zor. Son derece basit oynanışa sahip olan Knife Rush oyununuda tek yapmanız gereken en uygun zamanda ekrana dokunmak ve bıçakları fırlatmak. Eğer bu tarz bir beceri oyunu arayışınız varsa Knife Rush sizleri bekliyor. Rengarenk atmosferi ve sürükleyici etkisiyle Knife Rush'u mutlaka denemelisiniz.

Knife Rush oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.