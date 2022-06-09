Zerg Rush nedir, nasıl oynanır sorularının yanıtını merak eden kişiler için detaylı bir rehber hazırladık. Hazırladığımız yazıya göz atarak gün içerisinde çok sayıda kişi tarafından zaman geçirmek için oynanan yapım hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Çoğu kişi gün içerisinde bilgisayar kullanırken boş zamanlarında çeşitli yapımlar oynamayı tercih ediyor. Özellikle son yıllarda çok sayıda kişi, boş zamanını Zerg Rush isimli yapımı oynayarak geçiriyor. Peki, bu yapım neler sunuyor, nasıl oynanır? Hazırladığımız yazıda merak edilen soruları cevaplayacağız.

Zerg Rush Nedir?

Zerg, Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayımlanan StarCraft oyununda yer alan böceğe benzer bir ırktır. Zerg Rush ise Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi tarafından geliştirilen bir doodle oyunudur.

Google, yıl içerisinde çeşitli doodle oyunları sunar. Yazılım devi, bu zamana kadar çok sayıda yapımı internet kullanıcılarına sundu. Bazı yapımlar, dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından oldukça beğenilirken bazıları ise pek beğenilmedi.

Söz konusu yapım ise çok fazla sayıda kişinin oldukça beğendiği oyunlar arasında yerini aldı. Oldukça büyük bir beğeni toplayan oyunu oynamak için yalnızca fare yeterlidir. Bu, oyunun oynanış mekaniği önemli ölçüde kolay hâle getiriyor. Böylelikle oynanış açısından herhangi bir sorunun yaşanmasının önüne geçiliyor.

Google tarafından geliştirilen yapım, sunulduğu ilk dönem arama kutucuğuna "Zerg Rush" yazarak oynanabiliyordu ancak yıllar içerisinde oyunu oynayabilmek için uygulanması gereken adım değişti. Peki, şaşırtıcı bir şekilde uzun yıllardır popülerliğini devam ettiren yapım nasıl oynanır?

Zerg Rush Nasıl Oynanır?

Web tarayıcısını açın.

Zerg Rush sayfasını ziyaret edin.

Arama sonuçları sayfası açılacak.

Fare aracılığı ile "O" harflerini yok edin.

Yazılım devi tarafından sunulan doodle oyununu oynayabilmek için uygulamanız gereken adımlar oldukça basit. Bu sayede oyuna çok hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Üstelik oyunu oynayabilmek için herhangi bir indirme işlemi yapmanıza da gerek yok.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan doodle oyununu oynayabilmek için ilk olarak web tarayıcısını açmanız gerekiyor. Tarayıcıyı açtıktan sonra oyunun sayfasını ziyaret edin. Yukarıda yer alan bağlantıya tıklayarak oyunun sayfasına ulaşabilirsiniz.

Oyunun sayfasını ziyaret ettiğiniz takdirde oyun otomatik olarak başlayacaktır. Dolayısıyla sayfa açılır açılmaz sağdan, soldan, yukarıdan ve aşağıdan "o" harflerinin hareket ettiğini görebilirsiniz. Böyle bir durum ile karşı karşıya kaldığınızda muhtemelen oyunun amacını merak edeceksiniz.

Popüler yapımı oynarken klavye kullanmanıza gerek yok. Oyunu yalnızca fare ile oynayabilirsiniz. Söz konusu yapımında amaç, o harflerini fare yardımı ile yok etmektir. Elbette bu pek kolay olmuyor çünkü o harfleri hızlı bir şekilde hareket ediyor.

"O" harfleri, oyun başlar başlamaz arama sonuçlarına saldırmaya başlıyor. Arama sonuçları yok olmadan önce harfleri ortadan kaldırmanız gerekiyor. Ekranın üst kısmında ise "APM" ve "Count" olmak üzere iki adet bölüm bulunuyor.

APM, fare aracılığı ile yaptığınız tıklama hızını temsil ederken Count ise yok ettiğiniz o harfi sayısını gösteriyor. Bu iki bölüm sayesinde fare hızınıza ve yok ettiğiniz o harfi sayısına göz atabilirsiniz. Böylelikle oyun içerisinde sergilediğiniz performansınızı inceleyebilirsiniz. Bu istatistiki bilgiler ile kendiniz ile rekabet edebilirsiniz.

Başarılı doodle oyunu sona erdikten sonra o harfleri sayfanın sol üst kısmına toplanıyor. Söz konusu yapımın oynanabildiği sayfanın yalnızca belirli bir bölümünde toplanan harfler "GG" harflerini oluşturuyor.

Oyun sona erdikten sonra ya da oyun esnasında sıfırlama işlemi için "Clear" butonuna tıklayabilirsiniz. Clear butonuna tıkladığınız takdirde oyun sıfırlanır ve sayfa yeni açıldığındaki hâlini alır. Eğer bu işlemi gerçekleştirdikten sonra oyun başlamaz ise fare ile sayfanın üzerine sağ tıklayın.

Sayfanın herhangi bir yerine sağ tıklama işleminin hemen ardından bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Yeniden Yükle" seçeneğini seçerek sayfanın yeniden açılmasını sağlayın. Elbette bu işlemi yalnızca "F5" tuşuyla da gerçekleştirebilmeniz mümkün.

Bunların yanı sıra Tarayıcının üst kısmında yer alan sayfa yenileme butonunu da kullanabilirsiniz. Bu, tamamen sizin tercihine kalmış. Sayfayı yeniden başlattıktan sonra oyun otomatik olarak başlayacaktır. Dolayısıyla yenileme işleminin ardından mouse ile oyunu oynamaya devam edebilirsiniz.

Oyunun yer aldığı sahte arama sonuç sayfasının sağ üst köşesinde profil fotoğrafında Thanos’un yer alması da oldukça dikkat çeken bir ayrıntı. Thanos, Marvel Comics tarafından yayımlanan çizgi romanlarda yer alan bir karakterdir. Söz konusu kurgusal karakter bazı Marvel yapımlarında da yer aldı.

Bu yazıda dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından gün içerisinde sık sık oynanan doodle oyunu ile ilgili merak edilen soruları yanıtladık. Peki, sizce söz konusu doodle oyunu başarılı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.