3D grafik açıları ile iki farkı mobil platformda oyunculara aksiyon dolu anlar yaşatan Knight of Wind 5 binden fazla oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Hem Android hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Knight of Wind’da birbirinden farklı karakterler yer alıyor. Oyuncular mevcut karakterlerini geliştirerek iblis ordularına kadar savaşacak, onları cehennemin en dibine yollayacaklar.

Görsel ve sesli efektlerin de yer aldığı yapım içerisinde oyuncular sayısız zorluk ile de karşılaşma fırsatı elde edecekler. 10.000’den fazla ve farklı yol ile karakterlerini geliştirme fırsatı elde edecek olan oyuncular karakterlerini özgürce oluşturabilecekler.

Gerçek zamanlı olarak PvP savaşlarının da yapılacağı oyun içerisinde arkadaşlarımız ile de yardımlaşacağız.