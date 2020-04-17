Kral Şakir Macera Adası, rengarenk görseller, etkileyici animasyonlar sunan Türk yapımı mobil oyun. Aynı isimle piyasaya çıkan yeni Kral Şakir kitabının devamını anlatan oyun, ilerlemeli ve her bölüm için ayrı bir hikaye yazılmış. Kral Şakir Macera Adası oyununu telefonunuza indirin, Şakir ve arkadaşlarının yepyeni macerasına katılın! İndirmesi de oynaması da ücretsiz, tamamen bedava!

Kral Şakir Macera Adası mobil oyunda oyuna ismini veren karakterimiz Şakir, babası Remz, kardeşi Canan ve Fil Necati büyük bir maceraya atılıyor ve sadece Necati’nin dillerini bildiği Lömpenlerin efsanevi adasını bulmak için yola çıkıyorlar. Yolda fırtınaya yakalanıp birbirlerinden ayrılıyorlar. Gözlerini Macera Adası’nda açan Şakir, yepyeni bir maceraya atılıyor!

Tamamen ücretsiz olan oyunda birbirinden farklı ve her biri ayrı bir macera içeren bölümlerde koşarak altınları toplamaya çalışıyorsunuz ancak karşılaşabileceğiniz birçok engel, tehlike var. Tehlikelerden kaçmanız ve hızlı olmanız gerekiyor. İlerledikçe yeni bölümler, kostümler açılıyor.