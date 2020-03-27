Kuran Dünyasına Yolculuk, sure ve duaları öğrenmek isteyen küçük-büyük herkese açık bir dini uygulama. iPhone ve iPad’de kullanılabilen uygulama, çocuklar için hazırlandığından görseller çizgi film tarzı ve eğlendirerek öğretiyor.

Çocukların dikkatini çekecek arayüz ile gelen dini mobil uygulama, 3 yaş ve üzeri çocuklara dua ve sureleri öğrenmelerinde yardımcı oluyor. Çocuklar kendi karakterlerini seçerek öğrenme sürecine başlıyor. Çocuklar dinledikleri her ayet için puan kazanıyor. Okurken aynı zamanda kelime kelime takibini yapabiliyor. Dua ve sureleri dinledikçe mahreçleri düzeltiyor. Dr. Farih Çollak’ın Kuran tilaveti ile kendi okuyuşlarını da geliştirebiliyorlar.

Sure ve dua öğrenme sürecini hızlandırmak ve çocuklar için daha kalıcı ve eğlenceli hale getirmek amacıyla hazırlandığı belirtilen Kuran Dünyasına Yolculuk uygulaması, ücretsiz ve güvenli.