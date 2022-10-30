Zamanda yolculuk insanoğlunun o kadar çok ilgisini çekmişti ki birçok hikaye, kitap ve dizi ve filmde yer almıştı ve halen almaya da devam ediyor. Hatta son zamanlarda popüler olan Pera Palas'ta Gece Yarısı bir zamanda yolculuk hikayesini anlatmaktadır. Peki, zamanda yolculuk mümkün mü?

Zamanda Yolculuk Ne Kadar Mümkün?

Aslında biraz düşünürsek kısmen de olsa bizler zamanda yolculuk yapıyoruz. Hatta geçmişe gidiyoruz diyebiliriz. Peki bu nasıl oluyor? Biz cidden geçmişi görebiliyor muyuz? Kısmen de olsa evet. Peki nasıl? Gelin birlikte bakalım.

Gezegenimizin enerji kaynağı olan Güneş bizden tam 150 milyon kilometre uzaklıktadır ve Güneşten gelen ışınlar yaklaşık bize 7 veya 8 dakikada gelmektedir. Bu nedenle biz güneşin 7-8 dakika önceki halini görüyoruz. Yani Güneş patlamış olsa bizler bunu 7-8 dakika sonra göreceğiz.

Zaman kavramı çok farklıdır. Öyle ki gezegenlerden, evrenlere değişmektedir. Kısmen de olsa geçmişi görebiliyoruz. Ya zamanda yolculuk yapmak mümkün mü?

Zamanda yolculuk yapmak için ışık hızını geçmemiz gerekiyor. Bu durumu ışık hızı nedir? Adlı yazımızda bahsetmiştik. Bu nedenle zamanda yolculuk yapmak şu an için mümkün değildir. Ancak, bir gün her şey değişebilir tarihte birçok olay oluyor. Öyle ki küçücük bir bakteriler şu anki insan olma sebebimiz oldu. Hatta hâla evrimleşmeye devam ediyoruz.

Zamanda Yolculuk Yapabilseydik Ne Olurdu?

Zamanda yolculuk yapabildiğimizi varsayalım. Bu sefer biz hiç olmayabilirdik. Örneğin: Bir kişi şu anda sizden nefret ediyor ve zamanda yolculuk yapıp dedenizi öldürüyor. Bu nedenle babanız hiç olmamış oluyor. E o zaman siz de olmuyorsunuz! Kafaları karıştıran bir paradoksun içine girmiş durumda kalmaktayız.

Ayrıca, zamanda yolculuk yapabilseydik %100 eminiz ki birçok kişi geçmişte yaptığı hataları, fırsatları düzeltmeye çalışacaktır ve son olarak birçok ülkenin tarihi sürekli değişmiş olacaktı. Aslında kimin önce davrandığı burada önemli bir nokta. Kısaca iyi ki zamanda yolculuk yapamıyoruz. Çünkü insanların sınırsız ihtiyaçlarını kıt kaynaklı evrenimiz ve dünyamız karşılıyamayacaktır.

Zamanda Yolculuk Filmleri ve Dizileri

Pera Palas'ta Gece Yarısı

12 Maymun

Yıldızlararası

Zamanda Kıvrılma

Yaşam Şifresi

Maymunlar Gezegeni

Arif V 216

Siyah Giyen Adamlar 3

Tenet

Arrival

Kapsül

Bugün Aslında Dündü

Bu içeriğimizde zamanda yolculuk mümkün müdür, zamanda yolculuk ne kadar mümkün? Gibi sorulara cevap verdik. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz, sizce bir gün zamanda yolculuk yapabilir miyiz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız