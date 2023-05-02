Uber Nedir? Nasıl Çalışır?

Dünya genelinde yıllardır popülerliğini sürdürmeyi başaran Uber nedir? Bu yazıda çoğu kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız. Hazırladığımız rehbere göz atabilir ve söz konusu hizmet hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen Uber, Türkiye dahil pek çok ülkede faaliyet gösteriyor. Peki, uzun yıllar önce kurulan ve insanların hayatını ciddi ölçüde daha kolay hâle getiren Uber tam olarak ne işe yarıyor?

Uber Nedir?

2009 yılının mart ayında Garrett Camp ve Travis Kalanick tarafından kurulan Uber, uluslararası ulaşım ağı şirketidir. İnsanların çok pratik bir şekilde yolculuk yapabilmesine imkân tanıyan hizmet, Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere birçok ilde faaliyet gösteriyor.

Android ya da iOS işletim sistemine sahip olan cihazınızda yüklü olan Uber isimli mobil uygulama üzerinden istediğiniz zaman istediğiniz yere bir araç çağırabilirsiniz. Hizmette birden fazla araç seçeneği bulunuyor ve bunlar, fiyat etiketine doğrudan etki ediyor.

Varış noktasını ve aracı seçtikten sonra ödemeniz gereken tahmini ücreti uygulama üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Tanıdığınız kişilerle konumunuzu ve yolculuk durumunuzu paylaşabilir ve hatta varış noktanıza ulaştığınızda haber verebilirsiniz. Böylelikle sevdikleriniz, yolculuğunuz ile ilgili bilgi sahibi olur.

Yolculuk yaptığınız sürücüye puan verebilir ve yorum yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra sürücüye uygulama üzerinden bahşiş vererek teşekkür edebilirsiniz. Peki, Uber uygulaması nasıl kullanılır?

Uber Nasıl Kullanılır?

Uygulamayı indirip yükleyin.

Uygulamayı açın.

Hesap oluşturun.

Hesabınıza giriş yapın.

Yolculuk yapmak istediğiniz yeri belirleyin.

Araç seçin.

Ödeme yöntemi ekleyin.

İşlemi onaylayın.

Uber ile yolculuk yapmak için öncelikle uygulamayı Android ya da iOS cihazınıza indirip yükleyin. Kurulum süreci tamamlandıktan sonra uygulamayı açın ve bir hesap oluşturun. Bir sonraki adımda üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza girdikten sonra yolculuk yapmak istediğiniz yeri belirleyin. Bunun ardından bir araç seçin. Ücreti ödeyebilmek için ödeme yöntemi ekleyin. Tüm gerekli bilgileri girdikten sonra işlemi onaylayarak sürücüyü çağırın.

Eğer hizmeti beğenmediyseniz ve artık kullanmak istemiyorsanız Uber, hesap silme işleminin de kolayca yapılabilmesine olanak tanıyor. Yalnızca birkaç adım uygulayarak hesabınızı silebilirsiniz.