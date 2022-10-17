Zamanda yolculuk filmlerine hepimiz alışmıştık. Ancak bir zamanda yolculuk Türk dizisi pek bulunmuyordu ta ki Pera Palas'ta Gece Yarısı çekilene kadar. Herkesin kalbini çalan bir o kadar da kişi tarafından sevilmeyen Pera Palas'ta Gece yarısı izlenir mi? Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki Pera palas'ta gece yarısı izlemediyseniz spoiler yiyebilirsiniz.

Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu ne? Pera Palas'ta Gece Yarısı bir gazetecinin bir otelde röportaj yapması ile başlıyor. Başkarakterimiz otel olan Pera Palas'ta bir odaya giriyor ve zamanda yolculuk yapıyor. Zamanda yolculuk yaptığı sırada bir bakıyor ki Kurtuluş Savaşı yıllarına gelmiş ve işler tam da bu noktada değişiyor!

Pera Palas'ta Gece Yarısı Konusu Ne?

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsuna çıkması gerekiyor ki Kurtuluş Savaşı başlasın. Fakat, başkarakterimiz Esra, bir hata yaparak neredeyse Cumhuriyet'in kurulmasını yanlışlıkla engelleyecektir.

Esra'nın zaman yolculuğu yaptığını anlayan otelin çalışanı olan kişi, bu olayı gördükten sonra kendisi de zamanda yolculuk yaparak başkarakteri bulmaya çalışıyor. Burada Esra karakterimizin yaptığı bir hata yüzünden Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı engellenebilecektir.

Bu hatanın en büyük nedeni başkarakterin İngiliz düşman birliklerine Mustafa Kemal çoktan kurtuluş planlarını yaptı ve yola koyuldu gibi bir ifade söylemesinden kaynaklanmaktadır. İşte dizide en çok eleştirilen sahne burada geçiyor.

Başkarakter Hazal Kaya'nın buradaki rolü birçok kişi tarafından beğenilmiyor. Ancak, diziyi sadece bu sahneyle eleştirmek pek sağlıklı değil. Öyle ki dizi de Mustafa Kemal Atatürk'ün suikaste kurban gitmesi söz konusu!

Dizi de farklı bir karakter olarak Feride bulunuyor. Feride, Esra ile aynı karakter. Feride söylenene göre Mustafa Kemal Atatürk'e yapılacak suikasti engelliyor. Fakat, Feride de kurbanlar arasına giriyor ve ölüyor. Esra, Feride'nin yerine geçiyor. Bu sırada birçok zamanda yolculuk yaşanmakta. Aynı zamanda aşk ve direniş birlikte yürümektedir.

Pera Palas'ta Gece Yarısı zamanda yolculuğun Türk tarihi ile birleşimini anlatıyor. Ne kadar birçok kurgu olsa da bazı sahneler gerçekten de insanı duygulandırmıyor değil. Aynı zamanda bir otelin hikayesini anlatan dizi birçok kişi tarafından sevildiğini söyleyebiliriz. Son olarak, Esra karakteri zamanda o kadar çok yolculuk yapıyor ki sonunda kendi doğduğu yere gidiyor.

Pera Palas'ta Gece Yarısı İzlenir Mi?

Öncelikle şunu kendinize sormamız gerekiyor. Zamanda yolculuk, aksiyon ve macera filmlerini, dizilerini seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız ve Dark dizisini daha önceden izlemişseniz, Pera Palas'ta Gece Yarısı'nı izleyebilirsiniz. Öyle ki Milli Mücadele'nin başladığı yıllarda böyle bir macera dizisinin çıkmasının gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Atatürk'ün Samsun'a çıkması için verdiği mücadele sırasında suikaste uğrayacağını ve başkarakterimizin onu bu suikasttan kurtarmaya çalıştığını anlatan dizi, Netflix'te en çok izlenen diziler arasında yer almaktadır. Son zamanlarda bilim kurgu tarzında ve tarihi gerçekliği biraz olsun yansıtan bir dizi neden izlenmesin ki?

Bu içeriğimizde Pera Palas'ta Gece Yarısı izlenir mi, Pera palas'ta Gece Yarısı konusu ne? Gibi soruları sizler için cevapladık. Sizler Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. En iyi bilimkurgu filmleri neler? Meraklıları yazımıza göz atabilir.