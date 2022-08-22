Hayatımızın bir vazgeçilmezi olan saatler çok uzun yıllar önce keşfedilmiştir. İnsanlar zamanı anlamlandırmaya çalışıyor ve hayatlarına bir düzen oturtmak istiyordu. Bu düzen takvimin ve saatin bulunmasıyla çok daha yerine oturacaktı. Peki, herkesin bir kez olsun merak ettiği soru; "İlk saati kuran kişi saatin kaç olduğunu nereden biliyordu?" Gelin birlikte bu soruya cevap verelim.

İlk Saati Kuran Kişi Saatin Kaç Olduğunu Nereden Biliyordu?"

Aslında saat sanıldığından çok daha önce milattan önce 4000'li yıllarda mısırlılar tarafından bulunmuştur. Mısırlılar güneşin doğuşunu ve batışı çözmüş ve güneş saatini icat etmiştir. Bir çubuğun düzleme yerleştirmesi ve güneşin konumuna göre hareket ederek zaman kavramı yerine oturmaya başladı. Ancak bir sorun vardı o da havanın bulutlu olduğu zaman veya geceleri zamanın ne olduğunu bilmek mümkün değildi.





İnsanlık ilerleyen yıllarda kum saati, ateş saati, su saati gibi çözümler üretsede 1300'lü yıllarda ilk mekanik saat üretilecekti. 1500'lü yıllarda ise ilk kurmalı mekanik saat üretildi. Tarihte ilk saati Mısırlıların kullandığı bilinmekte, peki daha sonraları hayatın bir vazgeçilmezi olan saatler nasıl kuruldu? Aslında bu sorunun pek bir cevabı bulunmasada mekanik saatlerin önceki saatlerden ilham alarak kurulduğunu söyleyebiliriz.

Eğer mekanik saati kuran kişi güneş saatinden ilham alarak kurduysa mesela saat tam 12 gibi bu işlemi gerçekleştirmişse. İlk saati kuran kişi saatin kaç olduğunu nereden öğrendiğinin cevabı olabilir. Tahminlere göre tarihteki tüm saatler hemen hemen aynı sonucu gösteriyordu. Bu nedenle ilk mekanik saati kuran kişinin diğer saatlerden ilham aldığı büyük ihtimalle söylenebilir.

Saat Türleri Neler?

Güneş Saati

Kum Saati

Su Saati

Ateş Saati

Güneş Saati

Bilinen ilk güneş saati Mısırlılar tarafından bulunmuş ve kullanılmıştır. Güneş saati ilerleyen dönemlerde Yunanlılar tarafından geliştirilmiş ve birçok ülkede kullanıma sunulmuştur. Bir düzlem üstüne dikilen nesnenin güneşin hareketlerine göre oluşan gölgelerden saati göstermektedir.

Kum Saati

Kıvrımlı bir camın eğriliğine göre kumun yukarıdan aşağı akmasıyla oluşur. Daha çok zaman hesaplamalarında kullanılır. Tarihte ilk kez Avrupa’da bir papaz bulmuştur.

Su Saati

Suyun bir kaptan başka bir kaba veya dışarı akmasıyla oluşan bir saat türüdür. Kimin bulduğu kesin olmamakla beraber Babil, Mısır ve Asya ülkelerinde kullanıldığı bilinmektedir.

Ateş Saati

Mum saati olarakta bilinmektedir. Nerede bulunduğu bilinmese de 520 yıllarda Çinli bir şairin şiirinde geçmektedir. Bir kapta bulunan mum eridikçe arkasındaki cetvelden zaman ölçülmektedir.

Bu içeriğimizde birçok kişinin merak ettiği soru: ilk saati kuran kişi saatin kaç olduğunu nereden biliyordu? Sorusuna biraz olsun cevap vermiş olduk sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ilk saati kuran kişi saatin kac olduğunu nereden biliyordu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.