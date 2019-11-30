Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan oyuncularla buluşan ve ücretsiz olarak hizmet veren LaLiga Top Cards 2020, İspanya ligindeki futbolcuların kartlarından yararlanarak hayalinizdeki takımı kurabileceğiniz ve rakiplerinizle kıyasıya mücadele ederek şampiyonluk yarışı vereceğiniz benzersiz bir oyundur.

Canlı grafikleri ve kaliteli efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, en iyi oyunculardan oluşan bir takım kurarak ligde birinci olmak için mücadele etmek ve maksimum seviyede kart toplayarak koleksiyonu genişletmektir. Farklı taktik ve stratejiler geliştirerek takımınızı iyi yönetmeli ve rakiplerinizi mağlup ederek seviye atlamalısınız. Bu sayede farklı futbolcuların kilidini açabilir ve kart destenize sürekli yeni bir oyuncuyu ekleyebilirsiniz.

Oyun içerisinde LaLiga’da ki takımlarda oynayan bütün futbolcuların kartları bulunmaktadır. Kartları toplayarak güçlü bir takım oluşturmalı ve online platformda rakiplerinizle mücadele etmelisiniz.

Spor oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen LaLiga Top Cards 2020, sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir futbol oyunudur.