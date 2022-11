Her Cihazda Oynanabilen En İyi Kart Oyunları

Kart oyunları gittikçe daha da popülerleşiyor. Pek çok büyük firma ilginç mekaniklere sahip kart oyunları çıkarıyorlar. Eğer başlığı okuduğunuzda aklınıza eşli batak, pişti, pis yedili gibi iskambil kartı ile oynanan oyunlar geldiyse sizleri biraz aydınlatalım. Deck Builder ismindeki bir video oyunu türü olan bu kart oyunları alışılmış iskambil kartı oyunlarından çok daha farklı ve genellikle daha komplekstir. Eğer türün yabancısıysanız ya da daha farklı kart oyunları keşfetmek istiyorsanız bu yazı tam size göre.

En İyi Kart Oyunları

Legends of Runeterra

Gwent: The Witcher Card Game

Card Shark

Book of Demons

Inscryption

Magic: The Gathering Arena

Hearthstone

Marvel Snap

Legends of Runeterra

League of Legends şampiyonlarından oluşan bir kart oyunu LoL hayranları tarafından uzun bir süredir bekleniyordu. Legends of Runeterra 2020 yılında piyasaya Riot Games tarafından sunuldu. League of Legends evrenini genişleten bu oyun LoL oyuncuları için yaratıldı diyebiliriz.

Gwent: The Witcher Card Game

Witcher 3’ün içinde bir mini oyun olan Gwent, Witcher 3 hayranları tarafından çok sevildi. Geliştirici CD Projekt RED de 2017 yılında Gwent’i yeniden ele alarak çok daha büyük bir oyun haline getirdi ve Witcher 3’den bağımsız bir şekilde ücretsiz olarak sundu. Witcher 3’deki Gwent’e göre çok daha fazla kart, mekanik ve detay bulunduran bu oyun oldukça iyi gözüken animasyonlara ve hareketli kartlara da sahip. Witcher oyunlarını sevdiyseniz Gwent’i de muhtemelen çok seveceksiniz.

Card Shark

Alışılmış Deck Builder oyunlarının aksine Card Shark’da asıl amacımız nadir kartları bulup deste oluşturmak değil. Kurnazlık, hilebazlık ve gizlilikte ustalaşmak. 18. yüzyılın Fransa’sında geçen bu oyunda entrika ve aksiyon hiçbir zaman bitmeyecek. Görsel olarak da oldukça stilize bir iş çıkaran geliştirici ekip Nerial yayıncılığı Devolver Digital’a bırakmış.

Book of Demons

Bu oyun esasında bir kart oyunu değil ancak oyunun çok önemli bir kısmı deste oluşturma üzerine kurulu bir Dungeon Crawler. İzometrik bir ARPG oyunu olan Book of Demons oldukça dikkat çekici bir özelliğe sahip. Bu oyunda kılıç ve kalkan kuşanmak ve büyü öğrenmek yerine kart destesi oluşturuyoruz. Karakterimizin tüm özellikleri bir kart tarafından temsil ediliyor. Daha iyi kartlar bularak daha iyi özellikler elde ediyoruz ve oyundaki baş düşmanı öldürmeye çalışıyoruz. Oyun konu itibariyle direkt olarak Diablo’yu konu alıyor. Mizahi bir yönü de olan bu oyunda bol bol Diablo referansı görmeye hazır olun.

Inscryption

Görsellik bakımından oldukça ilginç olan bu kart oyununda korku teması hakim. Son derece karanlık ve korkutucu görüntüsü olan bu oyun ile alakalı ne kadar az şey bilirseniz o kadar iyi. Kart oyunları ile alakalı yapılmış en sıradışı işlerden biri olan Inscryption aklınızı başınızdan alacak. En iyi kart oluşturma oyunlarından biri olan Inscryption’ı muhakkak oynamalısınız.

Magic: The Gathering Arena

Kart toplama oyunu denildiği zaman akıllara gelen belki de ilk marka olan Magic: The Gathering’in kökleri 90’ların başına kadar uzanıyor. Magic: The Gathering Arena ise ilk kez 2018 yılında piyasaya sürüldü. Köklü bir marka olduğundan ötürü elbette markanın sıkı hayranları tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı.

Hearthstone

Kart oyunlarını çok geniş kitlelere ulaştıran ve popülerleştiren marka hiç şüphesiz ki Hearthstone’dur. 2014 yılında Blizzard tarafından piyasaya sürülen Hearthstone pek çok e-spor organizasyonunun odağı olmuştur. Warcraft külliyatından pek çok tanıdık isme, mekana, eşyaya ve büyüye ev sahipliği yapan Hearthstone gelmiş geçmiş en iyi kart oyunlarından biridir.

Marvel Snap

Listedeki en yeni oyun olan Marvel Snap piyasadaki en hızlı kart oyunu olmaya aday bir yapım. Sadece 6 round süren maçlar oldukça hızlı bir şekilde oynanıyor. Neredeyse tüm Marvel süper kahramanlarının bulunduğu bu oyunda pek çok farklı oynanış tarzı bulunuyor. Oyuna dinamizm katan bir unsur da oyun alanının 3 farklı alana bölünmüş olması. Her alanın kendine has özelliği var ve bu durum oynanışı oldukça çeşitlendiriyor.

En iyi kart oyunlarını sıraladığımız listemiz bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizler kart oyunları oynuyor musunuz? Favori kart oyununuz hangisi?