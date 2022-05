Milyonlarca oyuncunun severek oynadığı Valorant, Riot Games tarafından geliştirildi ve yayınlandı. İl olarak 2020 yılında yayınlanan Valorant, oyuncuların gözdesi haline geldi. Valonrat’ı oynayabilmek için ise bir hesap açmanız gerekiyor. Valorant hesap açma işlemi tamamlandıktan sonra ise ücretsiz bir şekilde oyunun keyfini çıkarabilirsiniz.

Valorant Nedir?

2020 yılında Riot Games tarafından piyasaya sürülen Valorant, yayınlandığı dönemde epey ses getirdi. İlk olarak Beta haliyle yayınlanan oyun, bu haliyle bile oyunseverler tarafından zirveye taşındı. Oyun ücretsiz bir şekilde oynanabilse de oyun içerisinde çeşitli satın alım işlemleri bulunmaktadır. Yalnızca bilgisayar üzerinden oynanan Valorant, beşer kişilik iki takımın karşı karşıya geldiği maçlardan oluşmaktadır. Bir taraf savunma rolünü üstlenirken, diğer taraf ise saldırıyı üstlenir.

İki devrede toplam 25 tur üzerinden oynanan ve 13 tur kazananın zafere ulaştığı maçlarda, 30 saniyelik bir satın alma süreci de bulunur. Silah, yetenek veya zırh aldıktan sonra saldıran taraf ‘Spike’ adı verilen cihazı hedef noktalara yerleştirmeye, savunan taraf ise buna engel olmaya çalışır.

Maç formatı, genel oyun dinamikleri açısından ağırlıklı olarak Counter-Strike oyununa epey benzemektedir.

Valorant Hesap Açma Nasıl Yapılır?

Valorant’ın resmi adresine gidin, hemen oyna seçeneğine tıklayın,

Hesap oluştur seçeneğine tıklayın,

Kişisel bilgilerinizi girin,

Gelen e-mailleri kontrol edin,

Oyunu indir seçeneğine tıklayın.

Valorant’ın Resmi Adresine Gidin, Hemen Oyna Seçeneğine Tıklayın

Öncelikle Valorant hesap açma işlemi için oyunun kendi websitesine girmemiz gerekiyor. Siteye girdikten sonra sağ üstte bulunan ‘hemen oyna’ seçeneğine tıklayarak bir sonraki sayfaya yönlendiriliyoruz.

Hesap Oluştur Seçeneğine Tıklayın

Valorant’a üye olabilmek için öncelikle bir Riot Games hesabınızın olması gerekiyor. Daha önce Riot Games’in bünyesinde bulunan League of Legends, League of Legends’in mobil versiyonu Wildrift, LoL evreninde geçen kart oyunu Legend of Runeterra ve ve Teamfight Tactics gibi oyunları oynadıysanız Riot hesabınız var demektir. Halihazırda bulunan Riot Games hesabınızla bu oyuna da giriş yapabilirsiniz. Ancak Riot Games’e tamamen yeniyseniz, sıfırdan bir hesap oluşturmanız gerekiyor.

Kişisel Bilgilerinizi Girin

Bir sonraki adımda her hesap açma işleminde gerekli olan bilgileri yani e-mail adresinizi, doğum tarihinizi ve kullanmak istediğiniz kullanıcı adını belirlemeniz gerekiyor.

Gelen E-Mailleri Kontrol Edin

Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra Riot Games sizlere iki farklı e-posta yollayacaktır. Gelen ilk e-postada kullanacağınız kullanıcı adı gözükür ve bu e-mail üzerinden hesabınızda değişiklikler yapabilirsiniz.

Gelen ikinci e-mailde ise Valorant oyunu için rehber niteliği taşıyan bir sayfanın linkini bulacaksınız.

Oyunu İndir Seçeneğine Tıklayın

Bütün adımları tek tek uyguladıktan sonra artık Valorant hesap açma işlemi tamamlandı demektir. Hesap açma işlemleri bitince site içerisinde oyunu indirmenize olanak sağlayan bir linke yönlendirileceksiniz.

Oyunu indir seçeneğine tıkladıktan sonra Valorant’ın arayüzü inmeye başlayacaktır. Arayüzü kurduktan sonra artık Valorant’ın kendisini indirebilir, 5’e 5 RPS oyununun tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz.