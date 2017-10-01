iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Legacy of Heroes mobil oyunu, büyülü savaşçı karakterleri ve geniş haritasıyla gizemli bir dünyada özgürlük sunan rol yapma tarzında bir mobil oyundur.

Legacy of Heroes mobil oyununda 3 boyutlu grafiklerle yaratılan atmosfere bayılacaksınız. Fantastik oyunlardan keyif alan oyuncuların çok hoşuna gidecek olan oyunda geniş bir haritada özgürce dolaşabilir ve savaşabilirsiniz. Büyülü karakterlerinizi dövüştükçe geliştirecek ve güçlendireceksiniz. Hanedanınızın tek hakimi olup ailenizi genişletmeniz de mümkün. Hikaye bazlı ilerleyen oyunda olay örgüsüyle eş zamanlı olursanız gerçekten çok keyifli bir oyun deneyimi yaşayacaksınız. Heyecan dolu Legacy of Heroes mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.