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Legacy of Heroes 1.0.1 (ios)
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  5. Legacy of Heroes - iOS için Rol Yapma Oyunu

Legacy of Heroes

1.0.1
ios
Legacy of Heroes
ÜCRETSİZ
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Yağız Sarman
Yağız Sarman

iPhone ve iPad cihazlarda oynanabilen Legacy of Heroes mobil oyunu, sürükleyici yapısı ve sunduğu esrarengiz dünya ile kullanıcıların beğenisini toplayan bir tür rol yapma oyunudur.

iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Legacy of Heroes mobil oyunu, büyülü savaşçı karakterleri ve geniş haritasıyla gizemli bir dünyada özgürlük sunan rol yapma tarzında bir mobil oyundur.

Legacy of Heroes mobil oyununda 3 boyutlu grafiklerle yaratılan atmosfere bayılacaksınız. Fantastik oyunlardan keyif alan oyuncuların çok hoşuna gidecek olan oyunda geniş bir haritada özgürce dolaşabilir ve savaşabilirsiniz. Büyülü karakterlerinizi dövüştükçe geliştirecek ve güçlendireceksiniz. Hanedanınızın tek hakimi olup ailenizi genişletmeniz de mümkün. Hikaye bazlı ilerleyen oyunda olay örgüsüyle eş zamanlı olursanız gerçekten çok keyifli bir oyun deneyimi yaşayacaksınız. Heyecan dolu Legacy of Heroes mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

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