LifeLock uygulamasıyla iOS işletim sistemli cihazlarınızdan kimlik bilgilerinizin çalınmasına karşı önlem alabiliyorsunuz.

Dünya genelinde milyonlarca kişinin kurbanı olduğu kimlik hırsızlığını önleme amaçlı geliştirilen LifeLock uygulaması, 4 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Bugüne kadar 10 milyona yakın kimlik hırsızlığı koruma bildirimi göndermiş olan LifeLock uygulamasında, banka hesaplarınızın güvenliği veya adınıza sahte evraklarla düzenlenen dolandırıcılık yöntemlerine karşı koruma sağlayabiliyorsunuz.