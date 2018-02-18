Kimlik bilgilerinizin çalınmasını engellemek için LifeLock uygulamasını kullanabilirsiniz.
LifeLock uygulamasıyla iOS işletim sistemli cihazlarınızdan kimlik bilgilerinizin çalınmasına karşı önlem alabiliyorsunuz.
Dünya genelinde milyonlarca kişinin kurbanı olduğu kimlik hırsızlığını önleme amaçlı geliştirilen LifeLock uygulaması, 4 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Bugüne kadar 10 milyona yakın kimlik hırsızlığı koruma bildirimi göndermiş olan LifeLock uygulamasında, banka hesaplarınızın güvenliği veya adınıza sahte evraklarla düzenlenen dolandırıcılık yöntemlerine karşı koruma sağlayabiliyorsunuz.
Uygulama üzerinde kaydettiğiniz bilgilerinizi takip eden LifeLock uygulaması, şüpheli etkinlikler gördüğünde bu işlemin sizin tarafınızdan yapılıp yapılmadığına dair uyarı gönderiyor. Eğer, şüpheli görülen işlem sizin tarafınızdan yapılmadıysa bu konuda size yardımcı olacak ajanlar devreye giriyor ve tehlike anında püskürtülüyor. Aklınıza takılan veya şüphelendiğiniz her şeyi danışabileceğiniz uygulama içi çağrı özelliği da sunan LifeLock uygulamasında kredi notunuzu ve değişimlerini de görebilmeniz mümkün. Eğer siz de kimlik bilgilerinizin izinsiz kullanılmasını istemiyorsanız ve bu konuda önlem almak istiyorsanız, LifeLock uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.
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