Android ve iOS Cihazlarda Mobil Uygulamalara Şifre Koyma Rehberi - 2024

Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bu nedenle günümüzde sahip olduğumuz pek çok kişisel ve hassas bilgi, bu cihazlarda yer alıyor. Tam da bu nedenle hepimizin telefonu şifrelerle ve biyometrik güvenlik önlemleriyle korunuyor. Ancak farklı kullanım senaryoları, tüm cihazı koruyan tek bir şifrenin yeterisz kalmasına neden olabilir.

Neyse ki hem Android hem de iOS, kullanıcılara ekstra güvenlik önlemi alma ve verilerini koruma imkanı sunuyor. Biz de aşağıdaki rehberimizde, Android ve iOS cihazlarda uygulamalarınıza nasıl şifre koyabileceğinizi detaylı bir şekilde anlattık.

Android Mobil Uygulamalara Şifre Koyma

Android cihazlarda, uygulamalara şifre koymanın iki temel yolu vardır. Aşağıdaki adımları takip ederek, Android cihazınızdaki uygulamaları kolayca kilitleyebilir ve güvenliğinizi artırabilirsiniz.

1-Yerleşik Güvenlik Özellikleri

Ekran kilidi: Telefonunuzun kilit ekranını PIN, desen veya parmak izi gibi bir yöntemle kilitlemek, tüm uygulamalara erişimi korumak için en temel adımdır.

Uygulama kilitleri: Bazı Android telefonlar, belirli uygulamaları kilitlemenize izin veren yerleşik kilit özelliklerine sahiptir. Bu özelliği bulmak için Ayarlar > Güvenlik > Uygulama kilitleri veya benzer bir menüye gidebilirsiniz.

Yerleşik Uygulama Kilitleri ile uygulamaya şifre koymak için aşağıdaki adımları izleyin:

Ayarlar > Güvenlik > Uygulama kilitleri veya benzer bir menüye gidin.

Uygulama kilitlerini etkinleştirin.

Şifre koymak istediğiniz uygulamaları seçin.

Tercih ettiğiniz kimlik doğrulama yöntemini seçin (PIN, desen, parmak izi vb.).

Gerekirse, güvenlik sorusu veya yedek parola ayarlayın.

2-Üçüncü Taraf Uygulamalar

Telefonunuzda yerleşik uygulama kilidi özelliği yoksa, Google Play Store'da bulunan birçok üçüncü taraf uygulama kilidini kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar, PIN, desen, parmak izi veya yüz tanıma gibi farklı kimlik doğrulama yöntemleri sunar. Popüler uygulama kilitlerinden bazıları şunlardır:

AppLock: kilit gizliliğinizi korumak için kullanılan bir uygulamadır. SMS, rehber, Gmail, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi çeşitli sosyal medya uygulamalarını ekstra bir kilit ekranı ile kilitlemek isteyen kullanıcılar bu programdan istedikleri uygulamaları seçerek gizliliği artırabilir.

Norton App Lock: Norton App Lock ile uygulamalarınızı kilitleyin ve gizliliğinizi koruyun. Android cihazınızı güvenli ve gizli tutmak için güvenli bir şifre veya desen kilit ekranı kullanın.

Smart AppLock: Smart AppLock, gizlilik sıkıntısına karşı istediğiniz uygulamaları kilitleyerek sizi koruyan bir program. Bu uygulama ile; video, fotoğraf gibi (Galeri), kısa mesajlar (SMS veya MMS) arama kayıtları ve her türlü uygulamaları kilitleyebilirsiniz.

Ayrıca sistem kilidi ayarları, başkaları veya çocukların telefonu berbat etmelerinden kurtarmak için uygulamaları yükleme/kaldırma kilidi, çocukların farkında olmadan yaptıkları satın alma işlemlerini engellemek için marketi ve oyunları kilitleme gibi faydalardan yararlanabilirsiniz.

Üçüncü Taraf Uygulama Kilitleri ile uygulamaya şifre koymak için aşağıdaki adımları izleyin:

Google Play Store'dan bir uygulama kilidi indirin ve yükleyin.

Uygulamayı açın ve bir hesap oluşturun.

Şifre koymak istediğiniz uygulamaları seçin.

Tercih ettiğiniz kimlik doğrulama yöntemini seçin (PIN, desen, parmak izi vb.).

Gerekirse, güvenlik sorusu veya yedek parola ayarlayın.

iOS Mobil Uygulamalara Şifre Koyma

iOS işletim sisteminde, mobil uygulamalara şifre koymanın 3 farklı yolu vardır:

1. Ekran Süresi

Ayarlar > Ekran Süresi menüsüne gidin.

Ekran Süresi'ni etkinleştirin.

"Uygulama Sınırları" seçeneğini seçin.

"Uygulama Ekle" seçeneğine tıklayın ve şifre koymak istediğiniz uygulamaları seçin.

"Süre" seçeneğini 1 Dakika olarak ayarlayın.

"Sınır Sonunda Engelle" seçeneğini aktif hale getirin.

2. Üçüncü Taraf Uygulamalar

App Store'da da birçok üçüncü taraf uygulama kilidi mevcuttur. Bu uygulamalar, Face ID, Touch ID veya parmak izi gibi farklı kimlik doğrulama yöntemleri sunar. Popüler uygulama kilitlerinden bazıları şunlardır:

1Password: Sadece tek şifre kullanarak diğer bütün şifre ve site giriş bilgilerini veritabanında güvenle saklayan bir kasa programıdır. 1Password ile her site için karmaşık ve güvenli şifreler oluşturup sakladığımız şifrelerimize istediğimiz zaman kolayca erişme imkanı bulunuyor

LastPass: Parolalarınızı güvenli bir alanda saklayan ve hesap oturumu açma alanlarını sizin için otomatik olarak dolduran bir parola yönetimi sistemidir.

3- Kestirmeler İle Uygulama Kilitleme

Güncellemelerle gelen ekran kilidi kestirmesi sayesinde ise artık istediğiniz uygulamaya şifre, parmak izi veya Face ID kilidi koyabilirsiniz.

Bu eylem, belirli bir uygulama açıldığında iPhone'unuzu otomatik olarak kilitleyen kişisel bir otomasyon kurmanıza olanak tanıyor.

Kestirmeler ile ile uygulamaya şifre koymak için aşağıdaki adımları izleyin:

İlk olarak iPhone'unuzdan Kestirmeler uygulamasını açın,

Ekranın altındaki Otomasyon sekmesine basın,

Ardından Kişisel Otomasyon Yarat sekmesine basın,

Daha sonra aşağı kaydırarak Uygulama sekmesini bulun ve basın,

Bir sonraki ekranda Açık öğesinin işaretlendiğinden emin olun ve ardından Seç ögesine dokunun,

Listeden bir uygulama seçin ardından Bitti'ye basın, (Örneğin Fotoğraflar uygulaması)

Sonraki’ye dokunun, ardından bir sonraki ekranda mavi renkli olan İşlem Ekle sekmesine basın,

Daha sonra arama kısmına "Kilit" yazın ve allta çıkan Kilit Ekran'a basın,

Ardından Bitti'ye basın.

Böylece kişisel otomasyonunuz artık tamamlandı. Fotoğraflar uygulamasına girerken Face ID aktif olacak ve sizden başkası galerinize giremeyecek.

Uygulamalara şifre koymak, cihazınızdaki hassas verileri korumak için basit ve etkili bir yöntemdir. Yukarıdaki adımları takip ederek, iOS ya da Android cihazınızdaki uygulamaları kolayca kilitleyebilir ve güvenliğinizi artırabilirsiniz.

Ayrıca son olarak, işletim sisteminin sürümüne ve telefon modelinize göre yapılacak işlemler değişiklik gösterebilir.

Bu rehberimizde Android ve iOS cihazlarda uygulamalarınıza nasıl şifre koyabileceğinizi adımlarla anlattık. Gerekli adımları uygulayarak kolayca uygulamalarınızı şifrelendirebilirsiniz.