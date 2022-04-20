iPhone'unuz garip davranıyorsa, hacklenmiş olma olasılığı yüksektir. Ana ekranda aşırı pil tüketimi veya veri kullanımı, yavaş performans ve hatta rastgele uygulamalar fark etmiş olabilirsiniz. Apple güçlü bir yerleşik güvenliğe sahip olsa da, bilgisayar korsanları iPhone, iCloud ve Apple ID hesaplarınıza erişmek için giderek daha yaratıcı ve karmaşık yollar kullanıyor. Bu yazımızda iPhone cihazınızı nasıl güvene alabileceğinizi aktarıyor olacağız. iPhone güvenli midir, hacklenir mi? Hacklendiğinizi nasıl anlarsınız? İşte cevabı!

iPhone Güvenli mi?

iPhone'lar varsayılan olarak daha güvenlidir. Disk şifreleme varsayılan olarak etkindir, App Store'daki uygulamalar daha sıkı bir inceleme sürecinden geçer ve Apple, reklam amacıyla kullanıcıların kişisel bilgilerini toplamaz. App Store'da olmayan uygulamaları Apple'da indirmek çok zor olduğundan, kötü amaçlı bir uygulama indirme olasılığınız daha düşüktür. Apple'ın donanımı ve yazılımı üzerindeki kontrolü, bir hırsızın sürgü ile kilitli bir kapıyla karşılaştığında nasıl mücadele edeceğine benzer şekilde, bilgisayar korsanlarının girmesini zorlaştırır.

Android'in hala kilitli bir kapısı var ancak bir sürgü eksikliği, bazı saldırıların geçişini kolaylaştırıyor. iOS'ta, güvenlik yamaları her iPhone kullanıcısına aynı anda gönderilebilir. Öte yandan, Android cihaz üreten her cihaz üreticisi, güncellemeleri mobil kullanıcılara göndermeden önce test etmek zorundadır. Bu, güvenlik sorunlarının ne zaman keşfedildiği ile kullanıcıların bunlara karşı koruma sağlamak için gerçekten güncellemeleri ne zaman aldıkları arasında önemli bir gecikme yaratabilir. İşletim sistemi ne olursa olsun herkes mobil cihazlarını bir güvenlik çözümü ile korumalıdır.

iPhone Hacklenebilir mi?

Bir iPhone cihazının hacklenme olasılığı oldukça düşüktür ancak imkansız değildir. Bu, kullanıcının kontrolü ne kadar elinde tuttuğu ile doğru orantılıdır. Eğer cihazınızın hacklendiğinden şüpheleniyorsanız yazımızı okumaya devam edin. En iyi savunma şekli, saldırıya uğramış iPhone'unuzu düzeltmek için Norton 360 gibi üst düzey bir güvenlik uygulaması kullanmaktır. Uygulamanın tarayıcısı, herhangi bir iOS güvenlik riskini kolayca işaretler ve ayrıca kötü amaçlı bağlantıları, kötü amaçlı yazılımlarla uygulamaları ve güvenli olmayan WiFi ağlarını engelleyerek gelecekteki saldırıları önler. Uygulamayı hemen aşağıdan indirebilirsiniz.

Norton 360 gibi yüksek kaliteli bir güvenlik yazılımıyla bir tarama yapın ve bir tarama çalıştırın. Bu, gerçekten saldırıya uğrayıp uğramadığınızı söyleyecek, ayrıca iPhone'unuzda bulunan sorunları değerlendirecek ve bunları nasıl hızlı bir şekilde düzelteceğinizi gösterecektir. Hacklendiğinizi onayladıktan sonra, kişilerinize durumu hemen bildirmelisiniz. Kimlik avı dolandırıcılığının bir parçası olabileceğinden, sizden gelen hiçbir iletideki bağlantılara tıklamamaları konusunda onları uyarın. iPhone'unuz saldırıya uğradıysa, parolalarınızın ve oturum açma bilgilerinizin güvenliği ihlal edilmiş olabilir. Buna iCloud ve Apple ID hesaplarınız dahildir. Güvenlik taramasını çalıştırdıktan sonra, çevrimiçi hesaplarınızın şifrelerini sıfırlayın ve yeni, benzersiz parolalar oluşturun. Yeni parolalarınızı unutmaktan endişe ediyorsanız, Norton 360 gibi bir hizmetin iOS için kullanılabilen bir parola yöneticisi de vardır.

Norton 360 geri kalanını sizin için depolarken yalnızca 1 ana parolayı hatırlamanız gerekir.

Yakın zamanda üçüncü taraf bir kaynaktan (Apple App Store'dan değil) gelen bir uygulamayı indirdiyseniz, onu iPhone'unuzdan silmelisiniz. iPhone'unuzdaki uygulamaların envanterini çıkarırken, indirdiğini hatırlamadığınız uygulamaları da silin. Bunlar, güvenli olmayan WiFi'ye bağlandığınızda veya bir kimlik avı bağlantısını tıkladığınızda gizlice eklenmiş olabilir. Kötü amaçlı yazılım korsanlığının çoğu, iPhone'unuzu fabrika ayarlarına sıfırlayarak kaldırılabilir. Bu, indirilen tüm uygulamaları, ayrıca mesajlarınızı, kişilerinizi, fotoğraflarınızı ve dosyalarınızı kaldırır. Bu nedenle, iPhone'unuzu sıfırlamadan önce bu verilerin bir yedeğini almak iyi bir fikirdir. Norton 360, mobil cihazlar için kişi yedeğine ve fotoğraflarınız ve kişisel dosyalarınız için 50 GB bulut depolama alanına sahiptir.

iPhone'unuzun saldırıya uğradığından şüpheleniyorsanız aramanız gereken birkaç önemli işaret:

Olağandışı pop-up reklamlar: Parlak renklerde yanıp sönen veya uygunsuz içerik barındıran pop-up reklamlar, cihazınıza kötü amaçlı yazılım bulaştığının bir işaretidir.

Yüksek veri kullanımı: Çok fazla veri kullanmıyorsanız ancak kullanımınız aniden arttıysa, bilginiz dışında gerçekleşen kötü amaçlı işlemler olabilir.

Kısa mesajlar veya aramalar: Kişileriniz, kısa mesajlar (veya WhatsApp gibi uygulamalar aracılığıyla gönderilen mesajlar) ve sizin yapmadığınız aramalar konusunda sizi uyarabilir. İletilere şüpheli bağlantılar veya dosyalar eklenmiş olabilir.

Kısa pil ömrü: Yüksek veriye benzer şekilde, iPhone'unuzu aynı miktarda kullanıyorsanız ancak piliniz hızla tükeniyorsa, gizli işlemlerin bilginiz veya izniniz olmadan çalışması muhtemeldir.

Yavaş performans: Uygulamalarınız, mesajlarınız ve dosyalarınız yavaş yükleniyorsa veya hiç yüklenmiyorsa bunun nedeni kötü amaçlı yazılım olabilir.

Tanınmayan uygulamalar: İndirdiğinizi hatırlamadığınız yeni uygulamalar, korsanlarının cihazınıza erişmesine izin veren kötü amaçlı yazılımları saklıyor olabilir. Bu uygulamalar, dolandırıcılık bağlantıları ve kötü amaçlı web siteleri aracılığıyla iPhone'unuza girebilir. Norton 360, kötü amaçlı yazılım barındıran web sitelerine erişimi engelleyen bir web koruma özelliğine sahiptir.

iPhone'unuzdaki öğelerde yapılan değişiklikler: Rastgele silinen kişiler veya takviminize eklenen bilinmeyen öğeler gibi yapmadığınızı bildiğiniz değişiklikler, korsanlığın ve kötü amaçlı yazılım belirtileridir.

iPhone'unuzun nasıl hacklenebileceğini merak ediyorsanız, cihazınızı güvende tutmak için kaçınmanız gereken bazı şeyler şunlardır:

iPhone'unuzu jailbreak yapmak: Bu, daha fazla uygulamaya ve özelleştirmeye erişmenizi sağlarken, sizi Apple tarafından onaylanmayan yazılımlara da maruz bırakır. Bu, sizi kötü amaçlı yazılımlarla dolu uygulamaları indirme riskine sokar.

Şüpheli bir bağlantıya tıklamak: Bir dolandırıcılık bağlantısına yanlışlıkla tıklamak, gölgeli bir dosya indirmek veya iPhone'unuzu kötü amaçlı yazılımlara maruz bırakmak için yeterlidir.

Üçüncü taraf bir uygulama indirme: İndirdiğiniz uygulama Apple tarafından incelenmedikçe, yazılımın ne kadar güvenli olduğunu bilmenin hiçbir yolu yoktur. Uygulamaları yalnızca App Store'dan indirin.

Güvenli olmayan WiFi'ye bağlanma: Korsanlar, iPhone'unuza erişmenin ve kötü amaçlı yazılım yerleştirmenin bir yolu olarak genellikle güvenli olmayan WiFi'yi hedefler. Bazı güvenli olmayan WiFi bağlantıları, aslında bilgilerinizi çalmak için tasarlanmış sahte erişim noktalarıdır. Norton 360, bilinen, güvenli ağlara bağlı olmadığınızda sizi koruyan WiFi güvenliğine ve ücretsiz bir VPN'e sahiptir.

Halka açık bir şarj istasyonu kullanma: Bu, "meyve suyu sıkma" olarak bilinir ve bir USB şarj konumuna bağlandığınızda gerçekleşir. Şarj olurken iPhone'unuza kötü amaçlı yazılım bulaştırabilir veya hassas verileri cihazınızdan kopyalayabilir.

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