Light Pollution Map, gökyüzünün ışık kirliliğinden etkilenmeyeceği karanlık gökyüzü konumlarını kolayca bulmanızı sağlar; Ancak bu sadece hafif bir kirlilik haritası değildir. Aurora borealis canlı görüntüleme haritası, meteor yağmuru uyarıları, süper ay uyarıları, ay tutulması uyarıları, ayın evreleri ve bilgileri, aurora ve manyetik alan bilgileri, uluslararası uzay istasyonu izleyicisi ve çok daha fazlası var! Işık Kirliliği Haritası gece gökyüzüne hakim olmanıza yardımcı olacak.

Tüm özelliklerin listesi:

• Size en yakın karanlık gökyüzü görüntüleme yerleri bulmak için son derece hassas, özelleştirilebilir ve etkileşimli ışık kirliliği haritası.

• Sert aurora avcısı için KP değeri, manyetik alan bilgisi ve daha fazlası gibi canlı aurora borealis bilgilerini görün.

• Ek zaman dilimi seçenekleri ile kuzey ve güney yarım küre için canlı aurora borealis görünürlük haritası.

• Aurora bilgi widget'ları (bugün widget).

• Konum, görünürlük, hız, yükseklik ve daha fazlası dahil olmak üzere uluslararası uzay istasyonu hakkında canlı güncellemeleri olan ISS Tracker.

• Gece gökyüzü etkinlik takvimi, ay tutulmaları, süper aylar ve meteor yağmuru tarihlerini bulmanıza izin verir.

• NASA'nın Solar ve Heliospheric Observatory'i ile Güneş'in canlı görüntüleri.

• Karanlık geri sayım sayacı, gecenin en karanlık dönemine kadar, böylece gece gökyüzünün en karanlık olacağını bilirsiniz. Ayrıca dışarıda ne zaman ışık almaya başladığını da size bildiriniz.

• Doğrudan NASA'dan günün astronomi fotoğrafı! Bakmak için her gün yeni bir tane!

• Dışarı çıkmadan önce bir süveter getirmeniz gerekip gerekmediğini bilmek için yerel sıcaklık göstergesi.

• Dışarı çıkmadan önce bir şey görüp göremeyeceğinizi bilmek için yerel bulut kapsama göstergesi.

• Geceleri açık gökyüzü yerleri bulmak için ana harita üzerinde bulut örtüsü yerleşimi.

• Uygulamayı özelleştirmek için Ayarlar.

• Ay evresi, ayın yükselişi, ayın belirlediği zamanlar, bir sonraki dolunay ve yeni ay gibi ay bilgileri.

• Ayın herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde, herhangi bir tarih için nerede olacağını bulmanızı sağlayan Ay yönü aracı.

• Haritadaki yakındaki şehirlerden hafif kirlenmeyi önlemek için ufuk emniyetli yarıçapı çevirin.

• Yerel Aurora Borealis (Kuzey / Güney Işıkları) uyarılar ve push bildirimleri.

• Global Aurora Borealis Etkinliği uyarılar ve push bildirimleri.

• Meteor yağmuru uyarıları ve push bildirimleri.

• Süper ay uyarıları ve push bildirimleri.

• Ay tutulması uyarıları ve push bildirimleri.

• En sevdiğiniz karanlık gökyüzü konumlarını kaydedin ve yükleyin.

• Apple Maps uygulamasını kullanarak kayıtlı konumlarınıza gidin.



Yukarıdaki bazı özellikler, pro sürüme yükseltmek için isteğe bağlı bir uygulama içi satın alma gerektirir. Her satın alma, uygulamayı çalıştırmaya ve geliştirmeye devam etmemize yardımcı olur ve çok takdir edilir.

Not: Işık Kirliliği Haritası çevrimiçi verileri yükler. İnternet bağlantısı veya wifi gereklidir ve sağlayıcınızdan herhangi bir veri kullanım şarj cihazından sorumlu değiliz.