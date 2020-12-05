2020’de Denemeniz Gereken En İyi Google Haritalar Alternatifleri

Google’ın sürekli olarak güncellenerek geliştirilen aracı, fiziki haritaların popülaritesini ortadan kaldıracak kadar popülerdir ve dünya çapında kullanımı zaman ilerledikçe artmaktadır. Kullanıcıların bazıları, Google Haritalar’ı bazı nedenlerden ötürü kullanmak istemediği için en iyi Google Haritalar alternatifleri için araştırma yapmaya başlıyor.

Biz de kullanıcıların bu araştırma sürecini kolaylaştırmak üzere 2020’de mutlaka denenmesi gereken en iyi Google Haritalar alternatiflerini liste biçiminde bir arada topladık.

2020 Yılının En İyi Google Haritalar Alternatifleri

Google Haritalar’ı kullanmak istememenizin ya da kullanamamanızın farklı nedenleri olabilir. Sebebiniz ne olursa olsun, size en iyi Google Haritalar alternatiflerini liste biçiminde sunuyoruz. İşte 2020’de denemeniz gereken en iyi Google Haritalar alternatifleri!

1. Pocket Earth (iOS)

Sadece iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda kullanılan bu harita aracı, sunumlar için OpenStreetMap verilerini kullanıyor. Pocket Earth’da da Google Haritalar’da olduğu gibi haritaları çevrim dışı olarak kullanmak üzere indirebilirsiniz.

Pocket Earth, ayrıntı konusunda oldukça esneklik sunmaktadır. Temel sürümü ücretsiz fakat çevrim dışı işlevselliklerden ve diğer özelliklerden faydalanmak için 4,99€ fiyat etiketine sahip olan ücretli planını kullanabilirsiniz.

2. OsmAnd (Android ve iOS)

Açık kaynaklı olarak sunulan harita uygulamasının en iyi özelliklerinden biri, dünyanın neresinde olursanız olun, yolunuzu bulabilmenize çok yardımcı olan çevrim dışı olarak kullanılabilen özellikleridir. OsmAnd mükemmel ayrıntılara sahip bir araçtır ve Google Haritalar gibi sık sık güncellenmektedir.

Haritada ücretli yollar, yolların kalitesi ve benzeri ayrıntılara yer verilmektedir. Kullanıcı arayüzü muhteşem sayılmaz fakat seyahat esnasında ince ayarlar yapmanıza imkân veren son derece özelleştirilebilen bir araçtır.

3. Maps.me (Android, iOS ve Web)

Maps.me, bir harita aracından istenilebilecek tüm özelliklere sahiptir. Bununla birlikte, harita uygulamalarının çoğundan farklı olarak, belirli bir alanın haritasını Google Haritalar gibi çevrim dışı olarak kullanmak için haritalara indirmenize izin vermektedir. Yabancısı olunan bir şehirde veyahut ülkede internet bağlantınızda birtakım aksaklıklar olursa oldukça kullanışlıdır.

4. Bing Haritalar (Web)

Bing Haritalar’ın en az Google kadar eski olduğunu biliyor muydunuz? Bing Haritalar, akılda kalıcı ismini almadan önce aslında MapPoint olarak biliniyordu. Bing Haritalar şu anda trafik bilgilerini canlı olarak sunma ve 3D görünüme geçme ile birlikte birçok özellik içermektedir.

5. Waze (Android, iOS ve Web)

Waze, topluluk odaklı bir harita hizmetidir. Trafik, hız kameraları, tehlikeler ve yollarda yapılan değişiklikler konusunda diğer sürücüleri uyarmanıza izin veren son derece etkileşimli bir özelliği olan Waze’in popülaritesi, 2013 yılında Google tarafından satın alındıktan sonra oldukça arttı.

Waze’in kullanıcıları, yakınlarınızda yer alan inşaat alanları, hız kameraları ve kazalar hakkında vermiş olduğu bilgileri inceleyerek daha iyi bir yolculuk yapabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızın nerede olduklarını gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz.