Android için En İyi 4 Çevrimdışı GPS Uygulaması

Bir internet ağına bağlıyken kullanabileceğiniz çok sayıda mükemmel navigasyon uygulamalarının olduğunu biliyoruz. Ancak bulunduğunuz ortamda bir internet ağı olmayabilir. Çevrimdışı gps uygulamaları da bu noktada yardımınıza koşuyor.

Çevrimdışı GPS, herhangi bir harita uygulaması için hayati bir öneme sahiptir. Zira kullanıcılar, her zaman internet bulamayabilir.

Çevrimdışı GPS, bir internet ağına bağlı olmadığınız zaman, herhangi bir harita uygulaması için hayati bir özelliktir. Yabancı bir şehri keşfediyorsanız ve internetiniz kapalı ise ya da bir yolculuk yapıyorsanız ve çekmeyen bir bölgeye gidiyorsanız, çevrimdışı kullanılabilen GPS uygulamalarını tercih edebilirsiniz.

Bu yazıda, Android için en iyi 4 çevrimdışı GPS uygulamasını öğreneceksiniz.

Google Haritalar

Google Haritalar, haritaları çevrimdışı kullanım amacıyla indirebilmenizi sağlıyor ve sadece evden ayrılmadan evvel biraz hazırlık yapmanız gerekiyor.

Harita indirmek için sol üst köşedeki “Diğer” menüsüne (üç yatay çizgiye) dokunun ve ardından Çevrimdışı Haritalar'ı seçin. Google, evinize ve sık sık bulunduğunuz yere göre indirmeniz için bazı haritalar önerecektir. Başka bir alanı indirmek için ”Kendi Haritanızı Seçin” öğesine de dokunabilirsiniz.

Yükleyebileceğiniz haritanın maksimum boyutu 2GB’dır. Uygulama, indirilen haritaları 30 gün sonra otomatik olarak siler.

Sygic GPS Navigation

Sygic, Google Play Store'daki en popüler çevrimdışı GPS uygulamasıdır. Uygulama, çevrimdışı haritaların kullanımına da olanak sağlıyor.

Dikkate değer diğer özellikler arasında ücretsiz harita güncellemeleri, sesli GPS navigasyonu rehberi ve yaya olduğunuzda yaya GPS navigasyonu buluyor.

Uygulama, paradan tasarruf etmenize yardımcı olabilir. İnternet bağlantınız varsa, yaklaşmakta olan hız kameraları hakkında bilgi sağlamanın yanı sıra yakındaki en ucuz park yerleri ve benzin istasyonları hakkında sizi otomatik olarak uyaracaktır.

Ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki farklı sürümü bulunan Sygic’in ücretli sürümünü yedi gün boyunca deneme imkanınız da vardır.

MAPS.ME

MAPS.ME tamamen ücretsiz bir GPS uygulamasıdır. Çevrimdışı navigasyon ihtiyacınızı en hızlı şekilde gidermek istiyorsanız mutlaka göz atmalısınız.

Çevrimdışı kullanımda, tam donanımlı bir arama fonksiyonun, sesli navigasyonun ve dahasının keyfini sürebilirsiniz. Bu özelliklerin yanı sıra restoranlar, ATM’ler ve ilgi çekici yerleri de bu uygulama sayesinde öğrenebilirsiniz.

Uygulamanın çevrimiçi versiyonunda, konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşabilir, yer imleri ekleyebilir ve hatta otel rezervasyonu yapabilirsiniz.

OsmAnd

OsmAnd çevrimdışı olarak da kullanılabilen başka bir popüler harita uygulamasıdır. Veri bağlantınız olduğu zamanlar için çevrimiçi modu da bulunmaktadır.

Uygulamanın GPS kısmı bir dizi önemli özellikle doludur. En önemli özellikler arasında sesli yönlendirme, şerit yönlendirme, tahmini varış saatleri, gündüz ve gece için özel ekran modu vardır.

Bazı ülkelerde, mağazaların açılış saatlerini ve kabul edilen ödeme yöntemlerini de çevrimdışı modda öğrenebilme özelliği de vardır.