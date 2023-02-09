AFAD Acil Çağrı Uygulaması Nedir? Nasıl Kullanılır?

Doğal afet öncesi, doğal afet esnasında ve doğal afet sonrası oldukça önemli bir rol üstlenen AFAD Acil Çağrı uygulaması nedir? Bu yazıda İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan mobil uygulamaya dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Günümüzde mobil cihazlar üzerinden kullanılabilecek çeşitli türlerde çok fazla sayıda uygulama bulunuyor. Bu uygulamalardan biri de AFAD Acil Çağrı'dır. Peki, AFAD Acil Çağrı uygulaması ne işe yarar?

AFAD Acil Çağrı Uygulaması Nedir?

İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan Afet Acil Çağrı, Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar üzerinden kullanılabilen bir uygulamadır. Uygulama üzerinden tek buton ile yardım ekiplerine ulaşım sağlanabiliyor. Hattınızın bağlantısında herhangi bir problem olsa dahi internet üzerinden acil çağrı başlatabilmeniz mümkün.

Uygulamada "Yaralıyım", "Kayboldum", "Enkaz Altındayım" ve "Yakınıma Ulaşamıyorum" şeklinde butonlar da mevcut. Hizmette ayrıca "Deprem oldu, yaralılar var", "Deprem oldu, binada hasar var" gibi cümleler de mevcut. Sesli görüşme imkânına sahip olmayan kişiler, böylelikle yardım ekiplerini bilgilendirebiliyor.

Uygulama, konum servisi sayesinde arayan kişinin bulunduğu noktanın tespit edilebilmesini sağlıyor. Başarılı bir arayüze sahip olan AFAD Acil Çağrı, bu sayede kolay bir kullanım imkânı sunuyor. Hizmet üzerinden en yakın toplanma alanlarını harita üzerinden görüntüleyebilir, yol tarifi alabilirsiniz.

AFAD Acil Çağrı olarak isimlendirilen mobil uygulamada doğal afet ile ilgili eğitim videoları mevcut. Bu videolar sayesinde doğal afetlere dair bilgi sahibi olabilirsiniz. Peki, AFAD Acil Çağrı uygulaması nasıl kullanılır?

AFAD Acil Çağrı Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Uygulamayı indirip yükleyin.

Uygulamayı açın.

Hesap oluşturun.

Konum erişimine izin verin.

Haritadan toplanma alanlarını görüntüleyebilirsiniz.

"Acil Arama" butonuna basarak acil çağrı başlatabilirsiniz.

Sesli görüşme imkânınız yoksa kısa mesajları seçebilirsiniz.

"Eğitim Videoları" bölümünden içeriklere göz atabilirsiniz.

AFAD Acil Çağrı adlı uygulamayı kullanmak oldukça kolaydır. İlk olarak uygulamayı mobil cihazınıza indirip yükleyin. Kurulum sürecini tamamladıktan sonra uygulamayı açın. Uygulamaya girdikten sonra hizmetin nasıl kullanılacağına yönelik çeşitli bilgilendirmeler ile karşılaşacaksınız.

Uygulamayı kullanabilmek için bir hesap oluşturun. Konuma erişimine izin verin. Bu işlemlerin ardından harita üzerinden toplanma alanlarını görebilir, "Acil Arama" butonu sayesinde acil çağrı başlatabilir, sesli görüşme imkânınız yoksa kısa mesajlardan hangisi durumunuza uygunsa onu seçebilirsiniz.

Bunların yanı sıra "Eğitim Videoları" bölümü üzerinden eğitim içeriklerine göz atabilirsiniz. Böylece doğal afet hakkında merak ettiğiniz bazı soruların yanıtını bulabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

AFAD Acil Arama Nasıl Yapılır?

İlk olarak AFAD Acil Çağrı uygulamasını cihazınıza indirip yükleyin. Daha sonra uygulamayı açın. Hesap oluşturma işleminin ardından ekranda yer alan "Acil Arama" butonuna basın.

AFAD Acil Numarası Kaç?

AFAD Adana: 0322 227 28 54

AFAD Hatay: 0326 233 54 15 - 16 - 17

AFAD Gaziantep: 0342 336 26 92

AFAD Mardin: 0482 212 37 40

AFAD Diyarbakır: 0412 326 11 56

AFAD Kahramanmaraş: 0344 224 14 14

AFAD Adıyaman: 0416 216 12 34 - 12 31

AFAD Şanlıurfa: 0414 313 72 90

AFAD Malatya: 0422 212 84 32

AFAD Kilis: 0348 813 44 78-813 13 34-822 31 34

Acil Durum Araması Nasıl Açılır?

Telefonun ayarlarını açın.

"Güvenlik ve acil durum" kategorisine girin.

"Acil Yardım" yazısına dokunun.

"Acil Yardım özelliğini kullan" seçeneğini seçin.

Aranan numarayı değiştirmek isterseniz "Acil durum numarasını ara" kısmından yeni numara ekleyin.

"Kaydet" butonuna basın.

Acil durum araması özelliği, Android 12 ya da sonraki versiyonlarda kullanılabilir. Yukarıdaki adımları uygulayarak işlevi etkin hâle getirebilirsiniz.

Bu yazıda AFAD Acil Çağrı uygulaması nedir, nasıl kullanılır sorularını yanıtladık. Ayrıca acil durumlar için mobil cihazda olması gereken uygulamalar listesine de göz atabilirsiniz.