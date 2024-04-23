dying-light-2-sistem-gereksinimleri

Techland tarafından geliştirlen ve yayınlanan Dying Light 2 açık dünyaya sahip bir parkur ve zombi oyunudur. 2022 yılında çıkan Dying Light 2 genel olarak olumlu eleştiriler alsa da ilk oyun kadar beğenilmedi. Eğer siz de bu oyunu oynamak istiyorsanız Dying Light 2 sistem gereksinimlerine bir bakmanızda fayda var. Zira oyunun optimizasyonu çokça eleştirildi.

Dying Light 2 çıktığı günden beri sürekli güncelleniyor ve yapımcı ekip oyunu daha iyi hale getirilmeye çalışıyor. Pek çok DLC ile içeriği zenginleştirmeye çalışan ekip oyununu canlı tutmak için ciddi çaba sarf ediyor. Eğer bilgisayarınız Dying Light 2 sistem gereksinimlerini karşılıyorsa siz de bu oyunu oynayabilirsiniz.

Dying Light 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 2300X

: Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 2300X Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560 (4GB VRAM)

: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560 (4GB VRAM) Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Dying Light 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : AMD / Intel CPU running at 3.6 GHz or higher: AMD Ryzen 5 3600X or Intel i5-8600K ya da daha iyisi

: AMD / Intel CPU running at 3.6 GHz or higher: AMD Ryzen 5 3600X or Intel i5-8600K ya da daha iyisi Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB ya da AMD RX Vega 56 8GB ya da daha iyisi

: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB ya da AMD RX Vega 56 8GB ya da daha iyisi Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Bu oyunun 2022 yılında yılında çıkmış olduğu düşünürsek istediği gereksinimler son derece makul gibi. Dying Light 2’nin sistem gereksinimlerine baktığımızda en az GTX 1000 serisinden bir ekran kartına sahip olmanız gerekmekte. Oyunu iyi bir şekilde, akıcı hızda oynayabilmek için de RTX 2060 ya da daha iyi bir ekran kartına ihtiyacınzı var.

Dying Light 2 Kaç GB yer kaplar diye merak ediyorsanız bu sorunun cevabı da 60 GB. Yeni çıkan pek çok oyunun 100 GB ve üzeri depolama alanları talep ettiğini düşünürsek 60 GB makul gibi gözüküyor.

Dying Light 2 sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin sisteminiz bu oyunu çalıştırmaya yetiyor mu? Dying Light 2 sistem gereksinimleri sizce nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.