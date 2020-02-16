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Lucid Adventure 1.6.1 (ios)
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  5. Lucid Adventure - iOS İçin Rol Oyunu

Lucid Adventure

1.6.1
ios
Lucid Adventure
ÜCRETSİZ
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Android İçin Rol Oyunudur.

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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Uyanmış kahramanlarla toplanın, Lucid Adventure'ı kabuslardan kurtarın ve yeniden birinciliğe doğru yükselin. Aksiyon, kolay kontrol ve bağımlılık hikayeleri sizi bekliyor.

Greates Fantasy World'ü Keşfedin, inanılmaz görevleri ve hikayeleri deneyimleyin. sevimli süper deforme karakterlerle yan kaydırma savaşına dahil olun. Bu oyunda amaç, farklı özelliklere ve yeteneklere sahip onlarca karakterden faydalanarak güçlü bir ordu kurmak ve savaş arenasının tozunu attırarak düşman askerlerini etkisiz hale getirmek.

Oyunda birçok farklı savaş arenası ve onlarca ölümcül silah yer almaktadır. Ayrıca ordunuza katacağınız yüzlerce savaş kahramanı bulunmakta.

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