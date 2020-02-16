Uyanmış kahramanlarla toplanın, Lucid Adventure'ı kabuslardan kurtarın ve yeniden birinciliğe doğru yükselin. Aksiyon, kolay kontrol ve bağımlılık hikayeleri sizi bekliyor.

Greates Fantasy World'ü Keşfedin, inanılmaz görevleri ve hikayeleri deneyimleyin. sevimli süper deforme karakterlerle yan kaydırma savaşına dahil olun. Bu oyunda amaç, farklı özelliklere ve yeteneklere sahip onlarca karakterden faydalanarak güçlü bir ordu kurmak ve savaş arenasının tozunu attırarak düşman askerlerini etkisiz hale getirmek.

Oyunda birçok farklı savaş arenası ve onlarca ölümcül silah yer almaktadır. Ayrıca ordunuza katacağınız yüzlerce savaş kahramanı bulunmakta.