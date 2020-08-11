Lunch Hero

Farklı aktif beceri ve karakterlere sahip, dünyanın en iyi büyücüleri ve nişancıları arasında becerilerinize ve stilinize uyan kahramanı seçin. Şeytanlar geliyor: Bu zorlu RPG macera oyununun destansı dünyasına girin.

Güçlü yaratıklarla yüzleşmeye ve krallığını kurtarmaya hazır ol. Her yeni seviye, seçtiğiniz taktiklere göre aksiyon sırasında topladığınız kahramanın becerilerinin ve güçlendirmelerinin eşsiz bir kombinasyonu sayesinde unutulmaz olacak.

Ateşli topları ve buz kalıplarına ihtiyaç duyduğunuzda serbest bırakmak için bir personel alın veya savaşın gelgitini değiştirmek için tatar yayı alın. Cesur ve karizmatik kahramanların harika dünyası bu çarpıcı savaş macerasında sizi bekliyor.

Bu ilham verici fantezi aksiyon oyununda kahramanlarınızı yükseltin, kaynakları yönetin, bölgeleri ele geçirin ve rakip savaşçılarınızı geride bırakın.