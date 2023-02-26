Dünya üzerinde en çok tercih edilen aksiyon kameralarından biri de GoPro’dur. Fakat rakipleri GoPro’yu zaman zaman geçmekte, hatta kimi zaman rakipleri GoPro’yu farkla arkasında bırakmakta. GoPro’nun en büyük rakiplerinden biri de DJI’dir. Peki, GoPro mu DJI mı? Gelin, yakından bakalım.

GoPro mu DJI mı?

Aslında bunun için verilebilecek kesin bir cevap bulunmuyor. Fakat insanlar kullanıma göre iki marka arasında bir tercih yapıyor.

GoPro’nun bilindiği üzere geçmişten günümüze birçok modeli bulunuyor. DJI ise şimdiye kadar sadece 3 model çıkarmış durumda. Ancak unutulan bir nokta var. O da DJI’ın ilk kamerası Osmo Action halen çok iyi çekimler çıkarmaktadır. GoPro ise eski modellerde haliyle başarısız kalıyor.

Peki, ikisi arasında halen karar veremiyorsanız ve ne alacağınız konusunda şüpheli yaklaşıyorsanız, gelin bu soruna yakından bakalım.

DJI teknik özellikler bakımından GoPro’nun çok önüne geçtiği için DJI seçmek daha mantıklı duruyor. Fakat buradan GoPro’nun kötü olduğu ortaya çıkmasın. Öyle ki GoPro bu işin atası sayılabilir.

Örneğin, DJI Action 2 incelemesi yaptığımız yazımızda gayet başarılı bir ürün olduğu ortaya koymuştur. Şu an için Osmo Action 3 piyasaya çıkmış olsada DJI Osmo Action ve DJI Action 2 oldukça başarılı performans sağlıyor. Özellikle 2 modeli 4K 120 FPS videolar çekebiliyor.

DJI ve GoPro arasında seçim yapmak size kalmış, ancak teknik özelliklere bakacak olursak, DJI’ın bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak 2 kameradan hangisi alırsanız alın pişman olma olasılığınız oldukça düşük.

En İyi GoPro Kameralar

GoPro Hero 8

GoPro Hero 9

GoPro Hero 10

GoPro Hero 11

GoPro Hero 8

GoPro almak isteyen kullanıcılar en düşük fiyata alabileceği en iyi modellerden biri de Hero 8'dir. Öyle ki günümüzde halen popülerliğini korumaktadır. 4K 60 FPS video çekebilen kamera ön kamera bulundurmuyor. Ancak ön tarafında bir dijital göstergesinin bulunduğunu söylebiliriz.

GoPro Hero 9

GoPro Hero 9 günümüz için alınabilecek makul fiyatlı aksiyon kameraları arasında yer alıyor. En büyük özelliği ise 5K video çekebilmesidir.

GoPro Hero 10

DJI Action 2 ile karşılaştırılan GoPro modeli olarak da bilinir. Her ne kadar GoPro liderliğini korusa da DJI oldukça canlı görüntüler sunduğundan dolayı insanlar DJI'a yöneldi. Hero 10'un en büyük özelliği ise 4K 120 FPS video çekebilmesiydi.

GoPro Hero 11

Son GoPro modeli olan ve birçok kişi tarafından sevilerek kullanılan model, 1720 mAh batarya ile geliyor.

En İyi DJI Kameralar

DJI Osmo Action

DJI Action 2

DJI Osmo Action 3

DJI Osmo Action

Günümüzde halen alınabilecek aksiyon kameralarından biri de Osma Action'dur. Öyle ki kontranst uyumu ve daha fazlasının bulunduğu kamera hem fiyat açısından hem de performans açısında oldukça başarılı.

DJI Action 2

En iyi aksiyon kameralarından biri olan DJI Action 2, farklı bir yapıyla karşımıza geliyor. Öyle ki bildiğimiz aksiyon kamerası tasarımından oldukça farklı.

DJI Osmo Action 3

En son DJI modeli olan Action 3 tekrar eski haline dönmüş durumda. 4000 x 3000 çözünürlük sunmaktadır.

GoPro ve DJI karşılaştırması hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.